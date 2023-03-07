"Тайра" стала лауреатом премії за мужність від Держдепу США
Джерело:Держдепартамент США
Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська ("Тайра") стала лауреаткою міжнародної премії IWOC – "Найхоробріша жінка світу". Нагороду вручає Державний департамент США.
У середу, 8 березня, відбудеться церемонія нагородження лауреаток міжнародної премії IWOC, яка пройде у Білому домі. Захід проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.
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Нагородження відбудеться 8 березня
У Держдепі зазначили, що "Тайра" продемонструвала велику мужність та силу, захищаючи Україну від російської агресії.
Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності, а також очолювала волонтерський загін парамедиків "Янголи Тайри", який проводив тактичну медичну підготовку на передовій на Донбасі з 2014 до 2018 року.
Крім того, Паєвська знімала й вивозила відеозаписи, які документували звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі.
В Держдепі нагадали, що російські військові взяли Паєвську в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя, хоча вона була цивільною. "Тайра" три місяці перебувала в неволі, де жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла майже на 9 кілограмів, терпіла тортури й побиття.
Нагорода IWOC присуджується вже 17 років тим жінкам з усього світу, які проявили надзвичайну мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок і дівчат.
У цьому році лауреатками премії стали також жінки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.
Що відомо про "Тайру"
- Юлія Паєвська є відомою українською спортсменкою та волонтеркою. Протягом понад 20 років вона присвятила своє життя айкідо.
- Окрім цього, у 2014 році на Майдані вона надавала медичну допомогу пораненим та травмованим. 15 березня 2022 року під час евакуації окупанти затримали її на блокпосту в селищі Мангуш, розташованому за 15 кілометрів від Маріуполя.
- У травні Associated Press опублікувала відео, зняте з нагрудної камери "Тайри" у Маріуполі перед її захопленням в полон, на якому вона допомагає місцевим жителям та демонструє наслідки атак російських військ.
- Також відео містить зображення затримання російських окупантів та відповідь "Тайри" на питання щодо їхнього лікування.
- 17 червня 2022 року повідомили, що Юлія Паєвська повернулася з полону росіян, в який вона потрапила внаслідок захоплення Маріуполя.