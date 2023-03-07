"Тайра" стала лауреатом премії за мужність від Держдепу США

Український парамедик і волонтерка Юлія Паєвська ("Тайра") стала лауреаткою міжнародної премії IWOC – "Найхоробріша жінка світу". Нагороду вручає Державний департамент США.

У середу, 8 березня, відбудеться церемонія нагородження лауреаток міжнародної премії IWOC, яка пройде у Білому домі. Захід проведуть держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.

Дивіться також Ті, хто були у полоні: премію Сахарова для України забирали "Тайра" і мер Мелітополя Федоров

Нагородження відбудеться 8 березня

У Держдепі зазначили, що "Тайра" продемонструвала велику мужність та силу, захищаючи Україну від російської агресії.

Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності, а також очолювала волонтерський загін парамедиків "Янголи Тайри", який проводив тактичну медичну підготовку на передовій на Донбасі з 2014 до 2018 року.

Крім того, Паєвська знімала й вивозила відеозаписи, які документували звірства, скоєні російськими військами в Маріуполі.

В Держдепі нагадали, що російські військові взяли Паєвську в полон, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей з Маріуполя, хоча вона була цивільною. "Тайра" три місяці перебувала в неволі, де жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла майже на 9 кілограмів, терпіла тортури й побиття.

Нагорода IWOC присуджується вже 17 років тим жінкам з усього світу, які проявили надзвичайну мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок і дівчат.

У цьому році лауреатками премії стали також жінки з Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

Що відомо про "Тайру"