Окупанти вночі обстріляли парк Горького у Харкові: відео "прильотів"

росіяни в ніч проти 28 липня обстріляли Харків. Під атаку потрапив і парк Горького. У мережі показали відео "прильоту" та його наслідки.

Унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Пошкоджено господарські споруди. Відео з місця події опублікував мер Харкова Ігор Терехов.

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Парк Горького росіяни теж атакували

Вночі окупанти атакували і улюблений усіма харків'янами парк Горького. На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські споруди. Жертв та поранених також немає,

– написав Ігор Терехов.

На відео видно, що внаслідок авіаобстрілу утворилися величезні вирви. Також на записі демонструють пошкодження господарської споруди в парку.

Наслідки обстрілу парку в Харкові: дивіться відео

Ворожа атака на Харків 28 липня

Уночі ворог обстріляв місто під час повітряної тривоги. Вибухи пролунали майже одночасно із сиреною. Їх нарахували приблизно 4.

Згодом з'ясувалося, що росіяни атакували два райони – один розташований ближче до центру, а другий – розміщений неподалік першого.

Після влучання на обох місцях удару сталися пожежі. Займання, на щастя, були незначні, і рятувальники їх загасили. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

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