Ймовірно, став жертвою ДТП: у парку Києва помітили знесиленого лося
19 червня 2023, 17:01Читать новость на русском
Джерело:Kyiv Animal Rescue Group
Вранці 19 червня у парку Партизанської слави, що у Дарницькому районі столиці, помітили лося. Знесилена тварина лежала на стадіоні.
Екіпаж Kyiv Animal Rescue Group одразу вирушив на місце. На жаль, тварина померла дорогою до Центру порятунку.
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У лося був забитий бік
Очільниця Центру Наталія Попова наголосила, що тварині не встигли надати допомогу, і, зважаючи на слова присутніх, це була ситуація без шансів. Команда одразу відвезла лося на розтин.
Згодом ветеринари додали, що лося, ймовірно, збила машина. У тварини був сильно забитий бік і площа удару була дуже велика. Але остаточні результати розтину будуть згодом.
У парку Партизанської слави помітили лося: дивіться відео
В Одесі вівчарки загризли той-тер'єра: що відомо
- Жителька Одеси 16 червня прогулювалась зі своїм той-тер'єром по вулиці Абрикосовій. Раптом на її улюбленця накинулися двоє вівчарок, які перебували на вулиці без супроводу господаря.
- На жаль, тваринка померла на місці. Поліцейські вже розшукали власника вівчарок, він пояснив поліції буцімто вони самостійно вибігли з території домоволодіння на вулицю, де він їх пізніше і знайшов.
- Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 154 (порушення правил утримання собак) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
- Згідно із законодавством, чоловіку загрожує штраф лишень 510 гривень.