Парламент Фінляндії розпочав слухання щодо вступу до НАТО

Після нападу Росії на Україну громадяни Фінляндії підтримали ідею своєї країни вступити до НАТО. Фінський парламент уже навіть розпочав слухання щодо майбутнього вступу до Альянсу.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін сказала, що її країна "досить швидко" вирішить, чи подавати заявку на членство. Це займе кілька тижнів.

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Раніше Фінляндія розробила звіт щодо необхідності вступу до Північноатлантичного Альянсу, в якому йшлося про те, що ця держава не має гарантій безпеки.

Фінські ЗМІ повідомляють, що майже половина з 200 депутатів Фінляндії зараз підтримує членство в НАТО, тоді як лише близько 12 виступають проти.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Пеккі Хаавісто наголосив, що на погрози з боку Росії про якісь "наслідки" через їхнє рішення вступити до НАТО не варто звертати великої уваги. За його словами, погрози російської влади не вплинуть на рішення.

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