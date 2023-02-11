У парламенті готують законопроєкт, який дозволить призначати міністром оборони військового
Джерело:УП
"Слуги народу" підготували законодавчі зміни, які дозволяють призначати міністром військового під час дії воєнного стану. Що про це відомо – читайте далі.
5 лютого на тлі новин про можливу відставку чинного очільника Міноборони Олексія Резнікова у "Слузі народу" заявили, що у його крісло може бути призначений керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (тобто військовий).
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Нардепка розповіла деталі
Утім із 2018 року, згідно з чинним українським законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа (звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними).
"Слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що у фракції підготували законодавчі зміни, які дозволяють призначати міністром військового під час дії воєнного стану.
Ті законодавчі зміни, які ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроєкту 4210. Маємо там пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим лише в умовах воєнного стану,
– розповіла депутатка Мар'яна Безугла.
За її словами, проєкт закону вже готовий до розгляду у сесійній залі, і може бути проголосований "навіть в ургентному порядку".
Законопроєкт 4210, про який згадує Мар’яна Безугла, має на меті уточнити низку законодавчих положень у сфері нацбезпеки і оборони. Він був проголосований парламентом за основу 16 лютого 2022 року, однак досі лишається не ухваленим в цілому.
У тогочасній редакції він не містить положень про можливість призначати міністром оборони особу з-поміж військових. Але станом на 16 лютого 2022 року в Україні ще не діяв воєнний стан.
Чи стане Буданов новим міністром
- Чутки про те, що у Міністерстві оборони плануються кадрові зміни, офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 5 лютого.
- Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що на посаду очільника Міноборони винесуть кандидатуру начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
- Арахамія наголосив, що "війна диктує кадрову політику". І пояснив, що "час і обставини потребують посилення та перегрупування". Ворог готується наступати, тож силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.