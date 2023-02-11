У парламенті готують законопроєкт, який дозволить призначати міністром оборони військового

"Слуги народу" підготували законодавчі зміни, які дозволяють призначати міністром військового під час дії воєнного стану. Що про це відомо – читайте далі.

5 лютого на тлі новин про можливу відставку чинного очільника Міноборони Олексія Резнікова у "Слузі народу" заявили, що у його крісло може бути призначений керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (тобто військовий).

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Нардепка розповіла деталі

Утім із 2018 року, згідно з чинним українським законодавством, міністром оборони може бути лише цивільна особа (звільнені з лав ЗСУ колишні військовослужбовці також вважаються цивільними).

"Слуга народу" та заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Мар'яна Безугла розповіла, що у фракції підготували законодавчі зміни, які дозволяють призначати міністром військового під час дії воєнного стану.

Ті законодавчі зміни, які ми підготували, вони є, вони опрацьовані у рамках великого законопроєкту 4210. Маємо там пропозиція щодо можливості обіймання посади міністра військовим лише в умовах воєнного стану,

– розповіла депутатка Мар'яна Безугла.

За її словами, проєкт закону вже готовий до розгляду у сесійній залі, і може бути проголосований "навіть в ургентному порядку".

Законопроєкт 4210, про який згадує Мар’яна Безугла, має на меті уточнити низку законодавчих положень у сфері нацбезпеки і оборони. Він був проголосований парламентом за основу 16 лютого 2022 року, однак досі лишається не ухваленим в цілому.

У тогочасній редакції він не містить положень про можливість призначати міністром оборони особу з-поміж військових. Але станом на 16 лютого 2022 року в Україні ще не діяв воєнний стан.

Чи стане Буданов новим міністром