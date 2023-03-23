Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом українського народу: як відреагував Зеленський

23 березня парламент Ісландії долучився до низки країн, які визнали Голодомор геноцидом українців. "За" проголосували 48 депутатів.

Про це повідомила депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Вона також висловила високі сподівання щодо саміту Ради Європи, який відбудеться у травні в Рейк'явіку.

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Історична справедливість відновиться

Глава ОП Андрій Єрмак прокоментував історичне рішення парламенту Ісландії.

Історичний фронт – це битва за справедливість. Росіяни не зможуть затерти докази власних злочинів,

– написав Єрмак.

Зауважимо, що у травні на саміті Ради Європи голови урядів 46 країн обговорять майбутній спецтрибунал за злочин російської агресії та компенсаційний механізм за завдані збитки Росією.

Результати голосування парламенту Ісландії / Фото Марія Мезенцева

Які країни визнали Голодомор геноцидом українців

Станом на 23 березня 2023 року перелік країн, які визнали Голодомор геноцидом українського народу, виглядає наступним чином:

Австралія;

Бельгія;

Болгарія;

Бразилія;

Ватикан;

Грузія;

Еквадор;

Естонія;

Європейський Союз;

Ірландія;

Ісландія;

Канада;

Колумбія;

Латвія;

Литва;

Мексика;

Молдова;

Німеччина;

Парагвай;

Перу;

Польща;Португалія;

Румунія;

США;

Угорщина;

Чехія.

Нагадаємо, що 14 грудня Європарламент також проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932 – 1933 років геноцидом українського народу. Це рішення підтримали 507 депутатів, натомість проти були лише 12.

У ЄС засудили дії тоталітарного радянського режиму, що призвели до смерті мільйонів українців.

Як відреагували в Україні

Президент Володимир Зеленський подякував Ісландії за це історичне рішення, за вшанування пам'яті мільйонів українців, убитих московським режимом.

"Це чіткий сигнал: такі злочини не залишаються безкарними. І не мають строку давності", – йдеться у повідомленні лідера країни.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український народ завжди буде цінувати щиру солідарність і повагу Ісландії до мільйонів жертв Голодомору.

Крім того, вдячність ісландському парламенту висловив і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Безкарність злочину в минулому спричиняє його повторення в майбутньому. Наше завдання – відновити історичну справедливість і не допустити повторення подібної трагедії", – написав Стефанчук.