Парламент Польщі дозволив висилати нелегальних мігрантів на кордоні

Сейм Польщі 14 жовтня підтримав зміни до законодавства. Наразі в країні дозволятимуть вигнання нелегальних мігрантів, яких затримають на кордоні.

Водночас польські законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Вартість проєкту для захисту від нелегальної міграції становитиме приблизно 353 мільйони євро.

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Нелегальним мігрантам заборонять в'їзд до Польщі

Згідно з ухваленою парламентом Польщі поправкою до закону, іноземці, які незаконно перетнуть польський кордон і яких затримають на місці, повинні будуть залишити територію держави.

Крім того, відповідним громадянам також заборонять в'їзд до Польщі на термін від 6 місяців до пів року.

Нові норми законодавства дозволять польській владі залишати без розгляду прохання щодо надання притулку від іноземців, що незаконно потрапили на територію країни. Водночас передбачили й винятки – для осіб, що прибули з країн, де "є загроза їхньому життю і свободі".

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