Парламент Польщі дозволив висилати нелегальних мігрантів на кордоні
Джерело:Deutsche Welle
Сейм Польщі 14 жовтня підтримав зміни до законодавства. Наразі в країні дозволятимуть вигнання нелегальних мігрантів, яких затримають на кордоні.
Водночас польські законодавці підтримали будівництво паркану з колючого дроту на кордоні з Білоруссю. Вартість проєкту для захисту від нелегальної міграції становитиме приблизно 353 мільйони євро.
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Нелегальним мігрантам заборонять в'їзд до Польщі
Згідно з ухваленою парламентом Польщі поправкою до закону, іноземці, які незаконно перетнуть польський кордон і яких затримають на місці, повинні будуть залишити територію держави.
Крім того, відповідним громадянам також заборонять в'їзд до Польщі на термін від 6 місяців до пів року.
Нові норми законодавства дозволять польській владі залишати без розгляду прохання щодо надання притулку від іноземців, що незаконно потрапили на територію країни. Водночас передбачили й винятки – для осіб, що прибули з країн, де "є загроза їхньому життю і свободі".
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Ситуація на кордоні з Білоруссю: головне
- З літа 2021 року Польща, Литва і Латвія зіткнулися з масовим напливом мігрантів на кордонах з Білоруссю. Ще у травні Олександр Лукашенко заявив, мовляв, "Мінськ досі зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Проте надалі не робитиме цього (після реакції світової спільноти на інцидент з літаком Ryanair).
- З 2 вересня у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах змушені були ввести надзвичайний стан. Згодом його продовжили ще на 60 днів.
- Рекордний наплив нелегалів із Білорусі – 473 за добу – у Польщі зафіксували вже 30 вересня