Парламент розблокував підписання закону про онлайн-торги землею

Верховна Рада 2 червня розблокувала підписання законопроєкту про онлайн-торги землею. Тепер його може схвалити спікер парламенту Дмитро Разумков та передати на підпис президенту.

Мовиться про законопроєкт №2195. До парламенту внесли 7 проєктів постанов про скасування результатів голосування щодо цієї ініціативи.

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Проте народні депутати не підтримали жоден з них. Далі підписи за Разумковим та Зеленським.

Раніше у фракції "Слуга народу" анонсували, що розблокують підписання документу.

Що передбачає законопроєкт

Ініціатива передбачає продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них через електронні торги.

Торги відбуватимуться в режимі реального часу, а електронна система буде автоматизованою.

Крім того, система буде відкритою. Учасники в ній здійснюватимуть ставки, подаватимуть заявки на участь тощо.

За результатами аукціону укладатимуть договір купівлі – продажу чи оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, тобто тим, хто запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.

Парламентарі схвалили законопроєкт у другому читанні 18 травня. Це остання ініціатива земельної реформи.



Ринок землі / Інфографіка 24 канал