Парламент розблокував підписання закону про онлайн-торги землею

Верховна Рада 2 червня розблокувала підписання законопроєкту про онлайн-торги землею. Тепер його може схвалити спікер парламенту Дмитро Разумков та передати на підпис президенту.
Мовиться про законопроєкт №2195. До парламенту внесли 7 проєктів постанов про скасування результатів голосування щодо цієї ініціативи.
До речі Чекайте до 2024 року, – Фурса радить українцям не спішити продавати земельні паї
Проте народні депутати не підтримали жоден з них. Далі підписи за Разумковим та Зеленським.
Раніше у фракції "Слуга народу" анонсували, що розблокують підписання документу.
Що передбачає законопроєкт
- Ініціатива передбачає продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них через електронні торги.
- Торги відбуватимуться в режимі реального часу, а електронна система буде автоматизованою.
- Крім того, система буде відкритою. Учасники в ній здійснюватимуть ставки, подаватимуть заявки на участь тощо.
- За результатами аукціону укладатимуть договір купівлі – продажу чи оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, тобто тим, хто запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.