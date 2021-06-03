Парламент розблокував підписання закону про онлайн-торги землею

3 червня 2021 , 09:52
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Верховна Рада 2 червня розблокувала підписання законопроєкту про онлайн-торги землею. Тепер його може схвалити спікер парламенту Дмитро Разумков та передати на підпис президенту.

Мовиться про законопроєкт №2195. До парламенту внесли 7 проєктів постанов про скасування результатів голосування щодо цієї ініціативи. 

До речі Чекайте до 2024 року, – Фурса радить українцям не спішити продавати земельні паї

Проте народні депутати не підтримали жоден з них. Далі підписи за Разумковим та Зеленським.

Раніше у фракції "Слуга народу" анонсували, що розблокують підписання документу.

Що передбачає законопроєкт

  • Ініціатива передбачає продаж земельних ділянок державної та комунальної власності або права на них через електронні торги.
  • Торги відбуватимуться в режимі реального часу, а електронна система буде автоматизованою.
  • Крім того, система буде відкритою. Учасники в ній здійснюватимуть ставки, подаватимуть заявки на участь тощо. 
  • За результатами аукціону укладатимуть договір купівлі – продажу чи оренди земельної ділянки з переможцем земельних торгів, тобто тим, хто запропонував найвищу ціну за земельну ділянку.
Зверніть увагу! Парламентарі схвалили законопроєкт у другому читанні 18 травня. Це остання ініціатива земельної реформи.


Ринок землі / Інфографіка 24 канал

Автор: Ольга Музика