Парламент Словаччини відмовився засуджувати Росію за обстріли Сум і Кривого Рогу

Палата депутатів Словаччини відхилила проєкт резолюції опозиції, який закликав Росію вивести свої війська з території України та засуджував атаки російської армії на Кривий Ріг і Суми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SME.

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Словацький парламент не засудив Росію за атаки на Суми і Кривий Ріг

Вказується, що пропозицію на розгляд виніс опозиційний депутат Ондрей Достал. Проте, більшість депутатів відхилили її.

Таке рішення було доволі очікуваним, адже більшість у парламенті Словаччини контролює коаліція на чолі з прем'єром Робертом Фіцо.

До слова напередодні сам Фіцо відреагував на обстріл Сум, але не згадав Росію. Фактично він відмовився прямо засудити атаку Росії на місто, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Зазначимо, що глава словацького уряду також відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

Так, Фіцо вкотре підтвердив, що 9 травня він поїде в столицю країни-агресорки.

Нагадаємо, що ворожі окупаційні війська ввечері 4 квітня обстріляла Кривий Ріг балістичною ракетою. Внаслідок цього у місті загинуло десятки людей, серед них багато дітей. Удар відбувся біля місця, де розташований дитячий майданчик

Через менше, ніж 10 днів, зранку на Вербну неділю, 13 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. На жаль, внаслідок терору ворога є багато загиблих та постраждалих.