Парламент Словаччини затвердив новий уряд: попередній зняли через скандал із "Супутником V"

Національна рада Словаччини затвердила оновлений уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Його ж посаду отримав колишній прем'єр країни Ігор Матович, який відзначився жартом про "Закарпаття за вакцину".

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Уряд Геґера призначила президентка Словаччини Зузана Чапутова ще 1 квітня. Згідно з Конституцією Словацької Республіки, після призначення Кабінет Міністрів повинен був з'явитись перед парламентом із програмою протягом 30 днів і попросити довіри. Відтак, 4 травня він її отримав.

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89 депутатів Палати депутатів із 144 присутніх проголосували за програмну заяву уряду, а отже, і за довіру кабінету, 55 депутатів проголосували проти. Потрібно було щонайменше 76 голосів.

Очільником уряду став колишній міністр фінансів Едуард Геґер. Міністерство фінансів ж очолив експрем'єр країни Ігор Матович. Новим міністром охорони здоров'я став Владимир Ленгварський. Решту посад займатимуть ті ж міністри, що і раніше.

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