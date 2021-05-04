Парламент Словаччини затвердив новий уряд: попередній зняли через скандал із "Супутником V"

Національна рада Словаччини затвердила оновлений уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Едуардом Геґером. Його ж посаду отримав колишній прем'єр країни Ігор Матович, який відзначився жартом про "Закарпаття за вакцину".
Джерело:сайт Національної Ради Словаччини
Новий старий уряд Словаччини
Уряд Геґера призначила президентка Словаччини Зузана Чапутова ще 1 квітня. Згідно з Конституцією Словацької Республіки, після призначення Кабінет Міністрів повинен був з'явитись перед парламентом із програмою протягом 30 днів і попросити довіри. Відтак, 4 травня він її отримав.
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89 депутатів Палати депутатів із 144 присутніх проголосували за програмну заяву уряду, а отже, і за довіру кабінету, 55 депутатів проголосували проти. Потрібно було щонайменше 76 голосів.
Очільником уряду став колишній міністр фінансів Едуард Геґер. Міністерство фінансів ж очолив експрем'єр країни Ігор Матович. Новим міністром охорони здоров'я став Владимир Ленгварський. Решту посад займатимуть ті ж міністри, що і раніше.
Чому виникла політична криза в Словаччині
- У березні Словаччина закупила російську вакцину "Супутник V", яка не пройшла третю стадію випробувань та не була зареєстрована в ЄС.
- Згодом, коментуючи питання домовленостей про російську вакцину, тепер вже експрем'єр Ігор Матович сказав, що пообіцяв в обмін "Закарпатську Україну". Наступного дня він вибачився.
- У країні виникла політична криза. Для врегулювання ситуації у відставку пішов міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі.
- В уряді Матовичу пригрозили покинути роботу, якщо він не піде у відставку до 24 березня.
- 22 березня Ігор Матович погодився на відставку, 28 березня вибачився перед громадянами.