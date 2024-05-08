Парламент затвердив указ Зеленського про продовження дії воєнного стану і мобілізації

Парламент затвердив указ президента про продовження дії воєнного стану. Це було вже 11 голосування Ради за воєнний стан.

Через російську агресію в Україні продовжать воєнний стан і, як наслідок, мобілізацію. Парламент затвердив відповідні укази президента.

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В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію

За указ президента 11234 про продовження дії воєнного стану проголосували 339 депутатів.

Воєнний стан продовжать ще на 90 днів – з 14 травня 2024 року по 11 серпня 2024 року.

Це було вже 11 голосування Ради за воєнний стан.

Також Рада затвердила указ 11235 про продовження мобілізації. Рішення підтримали 336 нардепів. Мобілізація також триватиме як мінімум ще 90 днів – до 11 серпня 2024 року.

Далі затверджені парламентом укази повинен підписати Володимир Зеленський.