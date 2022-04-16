У парламенті Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні

У парламенті Литви пропонують зробити 9 травня не тільки днем Європи. Депутати хочуть, щоб у цей день вшановували пам'ять жертв геноциду в Україні.

Відповідну поправку до закону про пам'ятні дати зареєстрували 16 депутатів. Політики належать як до опозиції, так і до правлячої партії.

Зауважте У Латвії 9 травня цього року стане днем пам'яті про загиблих у війні українців

У Литві хочуть 9 травня вшановувати пам'ять жертв геноциду в Україні

Сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином, цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення і військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові,

– мовиться у пояснювальній записці до документу.

Також у Литві пригадали:

9 травня Росія відзначає як День Перемоги у Другій світовій війні, але водночас замовчує військові злочини та репресії Радянського Союзу проти цілих народів у криваву сталінську епоху;

Литві, Україні та частині Європи не довелося порадіти перемозі над нацистською Німеччиною;

адже у той час одна окупаційна влада змінилася іншою, яка також чинила злочини проти людяності.

До речі, Латвія ще 8 квітня ухвалила рішення, що 9 травня 2022 року оголосили днем жалоби за загиблими у війні українцями.

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