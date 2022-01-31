У парламенті Нідерландів виступили за надання Україні оборонної зброї

У Нідерландах панівна та опозиційна партії висловилися за надання Україні зброї. Водночас країна проти, аби відправляти до України нідерландських військових.

Панівна партія Нідерландів VVD ("Народна партія за свободу і демократію") та опозиційна "Партія праці" солідарні у питанні постачання зброї. Депутат Рубен Брекельманс заявив, що прем'єр-міністру Нідерландів та главі МЗС країни варто приїхати в Україну з конкретними пропозиціями.

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У них має мовитися про те, що Нідерланди можуть поставити, та чи відповідає це потребам України.

"Ніяких військ, тільки оборонна зброя"

Ніяких військ, тільки оборонна зброя! (і справді більше, ніж просто шоломи, як це зробили німці),

– написав Брекельманс.

За словами Брекельманса, Нідерланди можуть надати Україні:

радари;

високоточну зброю;

протитанкову зброю або протиповітряну оборону.

Тим часом опозиційна депутатка Каті Пір переконана, що Нідерланди можуть допомогти Україні у боротьбі з кібератаками, забезпечити навчання або постачати протитанкову зброю.

Польща поставить Україні озброєння

Павел Солох – голова Бюро нацбезпеки Польщі – заявив, що його країна надасть Україні зброю. Відповідну ідею схвалив президент Анджей Дуда.

Польща вже надіслала українській стороні відповідну інформацію й наразі очікує відповіді. За словами Солоха, доставити допомогу польська сторона готова у будь-який час.

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