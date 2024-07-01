Партія Марін Ле Пен лідирує на виборах у Франції: чи варто хвилюватися Україні

У Франції завершився перший тур парламентських виборів. Партія Марін Ле Пен, яка раніше виступала проти підтримки України, здобула перемогу, набравши 29% голосів.

У розмові з 24 Каналом Андрій Шкіль – журналіст, політичний оглядач (Франція) – пояснив, що зараз риторика Ле Пен змінилася. Хоч варто нагадати, що вона близька з режимом Путіна.

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Перемога партії Ле Пен

Перший тур парламентських виборів у Франції завершився перемогою партії "Національне об'єднання". Пропрезидентський блок зайняв третю позицію, набравши 20% голосів. Зауважимо, що детальніше ознайомитися з результатами першого туру виборів можна у нашому матеріалі.

Я не бачу, що ультраправі прийдуть до влади. Але до влади у парламенті – так, бо великий відсоток французів незадоволений ситуацією в країні. Було проведене соцопитування, в якому французи висловили занепокоєння відсутністю нормального імміграційного законодавства, зниженням купівельної спроможності та збільшення небезпеки проживання у Франції,

– пояснив Андрій Шкіль.

Передбачалося, що за партію Марі Ле Пен проголосують 33 – 35% французів. Реальні показники виявилися дещо нижчими. У першому турі ультраправа партія "Національне об'єднання" здобула перемогу, набравши, однак, 29%.

"Для Марін Ле Пен навіть ці голоси поки не дадуть можливості "забрати" весь парламент собі. Для цього потрібна абсолютна більшість – 290 депутатів. Навіть Макрон, маючи на останніх парламентських виборах набагато вищу підтримку, не здобув абсолютної більшості. Тому тут загрози немає", – наголосив політичний оглядач.

Зараз Марін Ле Пен не дає прямої відповіді, чи припинить допомогу Україні. Її риторика змінилась навіть у порівнянні з 2023 роком. Вона робить усе, аби відповідати програмі, яку формує європейська група, до якої увійшли її депутати.

Нагадаємо, що депутати Марін Ле Пен увійшли до групи так званих "нових консерваторів" на чолі з італійською прем'єркою Джорджією Мелоні. Єврогрупа Мелоні стала третьою в Європарламенті.