Лідер ультраправих заздалегідь визнав поразку на виборах у Франції

Лідер ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла наперед визнав поразку на парламентських виборах у Франції

В неділю, 7 липня, у Франції пройшло голосування у другому турі дострокових парламентських виборів. Попри історично високі результати партії, ультраправі можуть опинитися на 3-му місці за результатами виборів.

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Барделла визнав поразку

Відповідно до прогнозів, "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен та Жорданом Барделлою було лідером і потенційно могло отримати абсолютну більшість. Водночас, за результатами екзитполу, ультраправі можуть посісти третє місце і отримати від 115 до 150 місць у парламенті.

Хоч такий результат партії є історично найвищим, він значно відрізняється від очікувань. Жордан Барделла у перших коментарях після екзитполів фактично визнав поразку.

Сьогодні "Національне об'єднання" отримало найкращий прорив в історії… На жаль, нечесні альянси цього вечора позбавляють французів політики відновлення. Цього вечора виборчі домовленості кидають Францію в руки крайніх лівих Жана-Люка Меланшона,

– заявив Барделла.

Жордан Барделла також подякував виборцям за "патріотичний порив".

У Франції зафіксували рекордну явку на виборах

За даними французьких журналістів, у перші години другого туру голосування явка виборців була такою ж активною, як і в першому турі.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку, і до полудня 26,63% виборців вже віддали свій голос. Для порівняння, явка виборців під час другого туру виборів 2022 року на цей час була значно нижчою та становила лише 19%. Окрім того, результат 2024 року є найвищим показником явки на виборах з 1981 року.