Парламентські вибори і економіка: що буде з цінами, гривнею, зарплатами

Вибори в Україні завжди пов'язані з очікуваннями чогось кращого. Але разом з тим – з переживаннями, щоб життя простих українців не погіршилося. 24 канал запитав у фахівців – як вплинуть парламентські вибори на курс, ціни та зарплати, і чого очікувати в найближчий час.

Забігаючи наперед – панікувати не варто. Але і розслаблятися теж. Від нас з вами залежить, кого саме ми виберемо у парламент. А від цих обранців – як функціонуватиме національна економіка, відповідно до успіху якої наповнюватимуться наші кишені.

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На що вплинуть вибори

Керуючий партнер Pravovest Law Firm Гліб Сегида у коментарі 24 каналу відзначив, що безпосередньо виборчий процес впливає лише на такі сектори економіки, як друк поліграфічної продукції, рекламний ринок, соціологічні дослідження. Опосередковано – на всю економіку.

Для фінансування кампанії заводяться фінансові ресурси, в тому числі в іноземній валюті. Це впливає на курс та бізнес-активність в країні,

– уточнив Сегида.

Членкиня Правління міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова менш оптимістична. На її думку виборчий процес впливає практично на всі сфери економіки, адже політичні партії, які опиняться у новому складі парламенту, так чи інакше пов'язані з різними фінансовими корпораціями і великими бізнес-структурами.

"На передвиборчу кампанію партій різні холдинги і великі монополістичні бізнес-структури витрачають величезні засоби, аж до сотень мільйонів доларів. Їм цікаво, щоб після проходження в парламент підтримувані ними політичні сили за допомогою прийняття різних законів в тих чи в інших сферах економіки, повернули й примножили вкладені в вибори гроші", – вважає Багрова.

Тому, на її думку, зростання цін і тарифів після виборів цілком імовірне.

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Що буде з цінами

Зараз сприятливий для цін період, розповів у коментарі 24 каналу економічний аналітик Олексій Кущ. Влітку в Україні спостерігається або нульова інфляція, або дефляція – зниження цін. Оскільки парламентські вибори призначені на 21 липня – це зручний час для нового президента, щоб скористатися цією паузою в погіршенні макроекономічних параметрів.

Але вже зараз є певні індикатори майбутнього росту цін, вказує експерт.

Перше – запуск ринку електроенергії. Він може в перші місяці дати суттєве зростання цін на електроенергію. Наша економіка досить енергоємна, тому це відразу позначиться на вартості споживчих товарів – на окремі з них закладається до 20% на енергозатрати.

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Друге – можливий стрибок цін на паливо, бензин. Тут негативно можуть вплинути російські санкції на поставки нафтопродуктів. Вони призведуть до подорожчання транспортного плеча доставок. А восени можливі зміни і у світових цінах. На них може вплинути ситуація зі США та Іраном, в Персидській затоці. Девальвація гривні також вплине на цінники на заправках,

– пояснив Кущ.



Гривня восени буде коливатися

Яким буде курс гривні

Прямо на курс гривні виборчий процес не впливає, пояснила Марина Багрова. Але є інші фактори, які впливають на стабільність національної валюти.

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На думку Олексія Куща, ситуація з курсом багато в чому залежить від боргової піраміди випуску облігацій внутрішньої державної позики, яку зараз створює Міністерство фінансів.

Мінфін розміщує короткі, 3- і 6-місячні облігації під 20%, і їх, в основному, купують нерезиденти. Доки вони купуватимуть ці облігації – приноситимуть нам валюту, і з курсом все буде більш-менш благополучно. Коли почнуть виводити свої капітали – гривня почне знецінюватись. Прогнози по точних датах важко будувати, але коливання курсу будуть,

– уточнив аналітик.

Він додав – зокрема, фінансова група JPMorgan місяць тому давала своїм клієнтам прогноз "купувати українські облігації", зараз змінила цей прогноз на нейтральний. Якщо восени буде прогноз "не купувати" – піраміда буде руйнуватися. Бо вона не безкінечна. І восени коливання будуть більше відчутні.



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Чи зростуть зарплати

На думку Олексія Куща, з осені варто чекати більш жорсткої бюджетної і фіскальної політики. Україні треба буде віддавати зовнішні борги.

Це значить, що зростання зарплат припиниться, а цін – ні,

– зауважив аналітик.

Втім, говорити про підвищення чи не підвищення мінімальної заробітної плати зможе вже новий Кабмін. Хоча виглядає, що простору для маневру в нього небагато. З іншого боку – наші політики вміють дивувати.

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Вибори і очікування бізнесу

В Україні досить специфічна реакція на вибори, зауважив Олексій Кущ. Він пояснив: на Заході кожна політична сила має свою чітку економічну концепцію розвитку країни. Тому якщо, наприклад, у США в залежності від того, перемагають на виборах республіканці чи демократи, американський бізнес розуміє, як йому реагувати, бо розуміє, яка саме політика буде проводитися тією чи іншою політсилою.

В Україні немає економічно ідеологічних партій. Тому вибори для українського бізнесу цілком індиферентне явище: кого б не вибрали президентом, який би не сформували парламент – економічна політика майже не буде відрізнятися від тієї, яка проводилася і буде проводитися.

Тому для бізнесу важливіший перебіг виборів. Якщо вони проходять спокійно, відповідно до регламентів і процедур – для бізнесу це сигнал, що не буде соціальних потрясінь, майданів тощо, і це позитивно. Якщо починаються треті тури, інші конституційні дії – бізнес починає виводити капітал в "тихі гавані", скорочувати виробництво тощо. Тому зараз у нас найбільший позитив у тому – що вибори проходять спокійно,

– пояснив аналітик.



Стабільна політична ситуація важлива для економічного зростання

Як вибори зможуть покращити добробут українців

Як новий парламент впливатиме на ділову активність в Україні, а отже – і на наші заробітки – стане ясно тільки після формування нового складу Кабінету Міністрів, зауважила Багрова.

Приплив інвестицій багато в чому залежить не стільки від конкретних персоналій у парламенті, а від здатності нової влади навести порядок на місцях, забезпечити верховенство права для зарубіжного бізнесу та захист від негативного впливу місцевих кланів,

– зауважила вона.

Гліб Сегида погоджується – фактор невизначеності в економіці буде знятий тільки після формування нової коаліції, повного складу нового уряду та відомств, які входять до компетенції уряду, голосування за бюджет-2020 та перших економічних законів від нового складу депутатського корпусу.

Він уточнив: дорожня карта реформ в Україні, що будуть сприяти покращенню економічного клімату, і як наслідок надходженню інвестицій та зростанню ВВП – це угода про асоціацію з ЄС та програма співпраці з МВФ. Відповідно, ті політичні сили, що підтримують європейську інтеграцію, теоретично, повинні краще виконувати вищевказані договори та зобов'язання України.