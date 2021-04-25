Партія Санду звернулася до прокуратури через узурпацію влади Додоном

Депутати партії "Дія та солідарність" (PAS) Маї Санду звернулися до Генпрокуратури Молдови. Вони просять розслідувати спробу узурпації влади групою експрезидента Ігоря Додона.
Джерело:NewsMaker
У своєму зверненні до прокуратури депутати зажадали провести кримінальне розслідування спроби узурпації влади "організованою злочинною групою, очолюваною Додоном". Відповідне звернення вони подали 24 квітня.
Важливо Політична криза в Молдові: Кулеба підтримав Санду
Узурпація влади у Молдові: взаємні звинувачення
Депутати зажадали з'ясувати, чи не причетні до узурпації депутат Ілан Шор і екслідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк, що перебуває в розшуку. Так депутати від PAS Сергій Литвиненко та Вірджілом Писларюк відреагували на скасування указу про призначення Домніка Маноле суддею.
Важливо, що партія соціалістів Молдови, до якої входить Додон, і Pentru Moldova 23 квітня схвалили проєкт постанови парламенту про "узурпацію влади конституційним судом на користь політичних інтересів Санду". Відтак виходить, що парламент звинувачує Санду в захопленні влади, а Санду – депутатів опозиції.
Відзначимо, що Мая Санду після засідання Вищої ради безпеки попросила прокуратуру розслідувати можливу спробу узурпації влади парламентом. Санду повідомила, що запросила від правоохоронних органів і національної армії не брати участь в неконституційних діях і не виконувати незаконних наказів.
Політична криза у Молдові: головне
- У країні досить напружена ситуація. Усе через те, що на заміну проросійському президенту Ігорю Додону прийшла проєвропейська Майя Санду.
- Санду вже кілька місяців добивається розпуску парламенту, бо вважає, що той себе дискредитував.
- Однак експрезидент Додон та його союзники пішли в опозицію до Санду і намагаються завадити їй розпустити парламент.
- Упродовж 45 днів парламент не провів засідання задля утвердження уряду через відсутність кворуму. Депутати Партії соціалістів та їхні союзники покинули засідання.
- 15 квітня Конституційний суд Молдови розглянув запит Санду і вирішив розпустити парламент.