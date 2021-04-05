"Партія Шарія" позивається до СБУ

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Канцелярія Окружного адміністративного суду Києва зареєструвала позов "Партії Шарія" до Головного управління СБУ. Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження.

Джерело:

ОАСК

Чому "Партія Шарія" позивається до СБУ

Політсила просить суд визнати протиправними дії Служби безпеки України. Мовиться про лист відомства до Міністерства юстиції.

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У ньому СБУ заявила, що "Партія Шарія" порушує українське законодавство та наголосила на забороні діяльності політсили.

Зокрема, йдеться про оскарження листа №51/12-1601 від 4 березня 2021 року за підписом начальника Головного управління Олега Головаша,
– заявили в ОАСК.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

Головне про "Партію Шарія"

  • 16 лютого СБУ оголосила підозру одіозному блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. Він є фактичним лідером "Партії Шарія".
  • Однак підозрюваний не є ні засновником, ні офіційним керівником партії. Тому заборонити її діяльність можна лише за рішенням суду.
  • 11 березня ОАСК відкрив кримінальну справу проти "Партії Шарія". Відповідний позов подало Міністерство юстиції.
  • Сам Шарій заявив, що це президент Володимир Зеленський, мовляв, хоче заборонити діяльність політсили.


Головне про підозру Шарію / Інфографіка 24 каналу