У партії "Слуга народу" прокоментували ймовірну відставку Авакова

У ЗМІ з'явилась інформація про ймовірну відставку Арсена Авакова. У партії "Слуга народу" заявили, що наразі в Раді немає постанов про звільнення Арсена Авакова.
Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що наразі "не чув таких розмов", які б стосувались відставки Арсена Авакова. Про це він розповів на брифінгу.
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У Раді немає постанов про відставку Авакова
Мені здається, жодних предметних подань немає у Верховній Раді щодо цього,
– заявив Олександр Корнієнко
Він додав, що "є якась постанова "Голосу", але ми так і не розуміємо, чи є вона насправді". Також нардеп думає, що "якщо будуть якісь ініціативи у вигляді постанов, то ви (журналісти – 24 канал) першими про це дізнаєтесь".
"Але поки що я не чув таких розмов і не бачив таких постанов", – знову ж таки запевнив депутат від "СН".
Ймовірна відставка Арсена Авакова: останні новини
- Нардепи від "Голосу" зареєстрували постанову про звільнення Арсена Авакова ще у 2020 році. Тоді співавторами документу були нардепи від "Слуги народу" та "Європейської солідарності".
- Нещодавно у ЗМІ повідомили, що Офіс Президента може ухвалити рішення про відставку міністра МВС Арсена Авакова вже у вересні.
- Перед тим Олександр Корнієнко заявив, що до осені у Кабміні "не буде колотнечі". Адже вони з Давидом Арахамією пообіцяли спокій на цей період.
- Натомість полковник МВС Валерій Кур припустив, хто може замінити Арсена Авакова на посаді.