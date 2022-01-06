У партії "ЄС" заявили, що суд арештував також майно "Прямого" та 5 каналу

У "Європейській Солідарності" відреагували на арешт майна 5 президента Петра Порошенка. Щобільше, соратники політика заявили, що рішення суду поширюється і на "Прямий" та 5 канал.

Соратники Порошенка назвали рішення суду незаконним, а блокування активів "Прямого" і 5 каналу – наступом на свободу слова.

Цікаво Можуть конфіскувати, – в Офісі генпрокурора уточнили, яке майно Порошенка арештував суд

Канали Порошенку не належать

У "Європейській Солідарності" заявили, що Петро Порошенко не є власником обох телеканалів, активи яких арештував суд.

Ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку,

– йдеться в заяві партії.

Петра Порошенка у "Європейській Солідарності" назвали "сильним і мужнім лідером, який знає, що його шукають, і тому повернеться до України". Однак він буцімто повернеться не для того, щоб боротися з владою. а щоб протистояти російській агресії.

Арешт майна Порошенка

20 грудня 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму. Того ж дня політик вилетів закордон.

6 січня відбулося засідання в Печерському суді, на якому суддя задовольнив клопотання адвокатів про арешт усього майна Порошенка.

В Офісі генпрокурора заявили, що арешт наклали на майно, яке є у відкритих реєстрах. У перспективі його можуть конфіскувати, оскільки покарання за статтями, у яких підозрюють політика, передбачають і конфіскацію майна.

Адвокати назвали це рішення незаконним, оскільки Петро Порошенко не був присутнім на засіданні. Однак політик записав відеозвернення, у якому заявив, що повернеться до України 17 січня.

Більше про арешт майна Порошенка в нашому сюжеті: дивіться відео