17:43
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Грані правди
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы

      Грані правди 153 Читать новость на русском

      Партийные списки – это хороший срез общества. Они помогают разобраться в украинском избирателе не хуже, чем социология.

      "Батькивщина"

      Бессмысленно обсуждать список "Батькивщины". Удивляться засилью старых кадров в эпоху тотального спроса на новые. Потому что эта партия всегда была вождистской. Для ее базового электората Юлия Тимошенко вне критики и вне подозрений.

      Список кандидатів у народні депутати від партії "Батьківщина" – шукайте тут

      Голосуют не за ее команду, а за нее саму. Те, кто идут следом, не имеют значения, важен лишь первый номер. Так какой смысл Юлии Владимировне раздавать столь ценные места в проходной части свежим лицам и новым именам, если избирателю достаточно и одного хорошо знакомого?

      батьківщина
      Кто вошел в список партии "Батькивщина"

      "Слуга народа"

      А вот президентская партия, судя по всему, ведет кампанию по четким лекалам своего лидера. Создается ощущение, что "Слуга народа" пытается делать ставку на все ту же максимальную инклюзивность, которая привела к победе самого Владимира Зеленского.

      Список кандидатів у народні депутати від партії "Слуга народу" – шукайте тут

      Сторонники Европы и России, армии и антикоррупции, реформ и их отсутствия найдут в списках тех, кто олицетворяет их ожидания.

      зеленський
      Владимир Зеленский

      Роль массовки выполняют новые лица – порой даже без биографий. Чтобы ничто не мешало потенциальному избирателю дорисовывать себе картинку будущего. Несколькими месяцами ранее такую же позицию занял сам Владимир Зеленский, который всю кампанию отмалчивался, не мешая своим сторонникам себя придумывать.

      Люди существа не рациональные, а рационализирующие, а потому в активе у президента – эйфория его ситуативного большинства. Те, кто проголосовал в апреле за Зеленского, чувствуют себя победителями.

      Голосование за "Слугу народа" для них – это логичный способ убедить себе в правильности весеннего выбора. То, что в результате украинский президент может получить однопартийную монополию на власть, судя по всему, не особенно их тревожит.

      слуга народу
      Кто вошел в список партии "Слуга народа"

      "Европейская солидарность"

      "Европейская солидарность" обречена унаследовать все имиджевые издержки своего лидера – включая антирейтинг. Проблема партии в том, что президентские 25% во втором туре были весьма ситуативным союзом. Эти цифры в большей степени отражали антирейтинг Зеленского, нежели уровень поддержки самого Порошенко.

      порошенко
      Петр Порошенко​

      В конце концов, голосование во втором туре – это всегда голосование не "за", а "против". Надеяться на автоматическую конвертацию этой цифры в результат на парламентских выборах было бы наивно. Поэтому "ребрендинг" – "обновление" – "праймериз".

      Список кандидатів у народні депутати від партії "Європейська солідарність" – шукайте тут

      Впрочем, соревноваться с фаворитом кампании этой политической силе все равно не придется. Сторонники нового президента вряд ли перетекут к партии старого. Вместо этого политической силе Петра Порошенко придется сражаться за избирателя со списком Святослава Вакарчука.

      європейська солідарність
      Кто вошел в список партии "Европейская солидарность"

      "Голос"

      "Голос" Святослава Вакарчука ждали услышать во время президентской кампании, но прозвучал он лишь во время парламентской.

      И, судя по всему, его политическая партия будет сражаться сразу на два фронта. Первый фронт – это прозападный избиратель, который готов голосовать за национально-демократический вектор.

      вакарчук
      Святослав Вакарчук

      Такие избиратели есть в активе Петра Порошенко, Андрея Садового, Анатолия Гриценко и у Владимира Зеленского. В конце концов, часть избирателей нового президента отдавала в апреле ему свои голоса, потому что воспринимала его как улучшенную версию локомотива, который должен привести страну в ЕС и НАТО. Спустя два месяца им снова предлагают сменить провайдера услуг.

      Новые лица. Отсутствие токсичных биографий. Евроинтеграция и атлантизм. Святослав Вакарчук пытается расширить политическое меню для прозападного избирателя.

      Проблема в том, что эффективно оттягивать голоса "Голос" сможет лишь у ветеранов украинской политики. А с избирателем "Слуги народа" будет на порядок сложнее.

      Список кандидатів у народні депутати від партії "Голос" – шукайте тут

      Досрочные парламентские выгодны Зеленскому именно тем, что к концу июля его образ останется тефлоновым, а кредит доверия – неистраченным. Убедить его сторонников в том, что "голос" важнее "слуг" – задача не из простых.

      Впрочем, у Святослава Вакарчука есть еще один ресурс и фронт – имиджевый. Украинский избиратель продолжает голосовать за звезд – тех самых, что дарят ему ощущение эмоциональной близости и заочного доверия. На этом в президентской кампании сумел сыграть действующий президент.

      Які зірки ідуть в Раду нового скликання і хто уже мав мандат – читайте у матеріалі 24 каналу

      А теперь его монополию оспаривают Святослав Вакарчук и Сергей Притула. Которые как два имиджевых локомотива обрамляют с обеих сторон кадровый список "Голоса".

      голос
      Кто вошел в список партии "Голос"

      Пророссийские партии

      Впрочем, во всем этом пасьянсе есть одно рельефное исключение – партия Москвы.

      Нет никакого резона обсуждать партийные списки "оппозиционных" платформ и блоков. По одной простой причине: "Партия Москвы" в Украине – это не вождистский проект, а идеологический. Те, кто голосуют за дружбу с Россией, продолжат делать это вне зависимости от фамилий в списке.

      Список кандидатів у народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" – шукайте тут

      Раньше они голосовали за "Компартию", после – за "Партию регионов", теперь – за Медведчука и Вилкула. Если на этом фланге случится очередная рокировка – эта часть избирателей послушно проследует за дудочкой нового персонажа.

      Все просто. Светлое будущее эти избиратели связывают не с конкретным украинским политиком. И даже не с украинским государством. Они связывают его с российским государством.

      А любой украинский адвокат Кремля для них – всего лишь швейцар, который должен открыть нужную дверь. Его функция инструментальна, а потому и фамилия неважна. Для этой части избирателей не имеет значения, какие люди окажутся в списке. Равно как их биографии и репутация.

      опозиційна платформа за життя
      Кто вошел в список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      blog_ava
      Кейт Міддлтон вбрала приголомшливу сукню на тенісний турнір: фото
      сьогодні
      5728
      Автор: Павло Казарін
      Теги: Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Грані правди Відеоблоги Партія Голос Слуга народу ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Володимир Зеленський Святослав Вакарчук Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      сьогодні , 17:30 Парламентские выборы: за кого отдадут свои голоса украинцы
      Павло Казарін 152
      Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      сьогодні , 17:15 Для чого "Прямий" купив квартиру вдові загиблого гірника: кому належить телеканал
      Дмитро Гнап 382
      Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Росії потрібні гарантії присутності в Україні, а не російська мова на Донбасі
      Блог Соцмережі 182
      "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      сьогодні , 16:30 "Ти відкрила рот, тепер будеш відповідати": головне про скандал з чемпіонкою Ганною Соловей
      1450
      Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      сьогодні , 16:00 Депресія і шизофренія: видатні митці, яким не стали на заваді психічні розлади
      Наталія Печерська 237
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук