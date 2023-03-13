В "Атеш" заявили, що підірвали заступника голови так званої "адміністрації Нової Каховки"

У Новій Каховці 13 березня партизани ліквідували колаборанта. Знешкодили ворога біля його машини.

Учасник партизанського руху "Атеш" підірвав колаборанта о 12:10 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна".

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Агент висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини. Ніхто із мирних жителів не постраждав.

Слід зачекати на підтвердження про остаточну ліквідацію. Це стане нагадуванням росіянам та зрадникам, що їм не дозволять безкарно робити звірства на українській землі.

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