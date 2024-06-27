Партизани руху "Атеш" виявили систему ППО, яка захищає дачу Путіна у Сочі
Джерело:"Атеш"
Агенти руху "Атеш" виявили поблизу дачі Путіна у Сочі чергову російську ППО. Партизани передали координати об'єкта Збройним Силам.
Цей комплекс розташований за 15 кілометрів від Бочарів Струмка в Сочі. Партизани продовжують роботу на окупованих територіях.
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Російська ППО у Сочі
Наш агент повідомив про виявлення системи протиповітряної оборони "Панцир-С1" у Сочі. Призначений для захисту від повітряних загроз і включає ракети, зенітні знаряддя, а також радар виявлення і відстеження повітряних цілей,
– вказали в "Атеш".
Зазначається, що координати відповідного об'єкту такі: 43.534815, 39.813225
Координати російської ППО в Криму, у Сочі / "Атеш"
Завдяки цій інформації Збройні Сили мають можливість оцінювати військову міць Росії, аналізувати розподіл її сил і розробляти стратегію операцій, спрямованих на нейтралізацію ключових військових об'єктів.
Робота російської системи ППО неподалік дачі Путіна: дивіться відео
Зазначимо, що нещодавно "Атеш" провели розвідку у Санкт-Петербурзі. Партизани знайшли штаб військової частини повітряно-космічних сил країни-агресорки. Цього разу рух опору також поділився координатами ворожого об'єкту.