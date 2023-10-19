В очікуванні "бавовни": партизани проникли на російський аеродром з винищувачами
Джерело:"Атеш"
Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" проник на військовий аеродром росіян у Нижньому Новгороді. Агент "Атеш" добув цінну інформацію.
Агент "Атеш" провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокол". Партизанський рух провів розвідку точної кількості російських літаків і дізнався, які їхні типи перебувають на аеродромі.
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Агент "Атеш" провів розвідку на аеродромі в Нижньому Новгороді
"Атеш" повідомив координати аердрому: 56.323425, 43.8075062.
Інформатори руху повідомляють, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які були передислоковані подалі від кордону України для їхнього збереження, а також ті, що проходять ремонт.
Переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки,
– попереджають росіян в "Атеш".
Агент "Атеш" провів розвідку на російському аеродромі в Нижньому Новгороді / Фото "Атеш"
Що відомо про авіаційний завод "Сокол"
- 31 липня 2023 року моніторинговий канал Monitor інформував, що авіаційний завод "Сокол" передав партію модернізованих та відремонтованих винищувачів МіГ-31 у власність міноборони Росії. Повідомлялося, що винищувачі були передислоковані на аеродроми базування.
- У Росії заявили про модернізацію МіГ-31, однак спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат поставив під сумнів те, що росіяни могли модернізувати винищувач.
- Український військовий портал Defence Express писав, що з 2009 року міноборони Росії отримало загалом 113 учбових літаків Як-130, з яких 12 були виготовлені у Нижньому Новгороді на заводі "Сокол", а решта 101 – на Іркутському авіаційному заводі.
- Цікаво, що російські навчально-бойові літаки Як-130 прагне отримати Іран.
- Авіаційний завод "Сокол" з березня 2022 року перебуває під санкціями України, США, Канади, Британії, Швейцарії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та Євросоюзу за російську агресію проти України.