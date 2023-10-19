В очікуванні "бавовни": партизани проникли на російський аеродром з винищувачами

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" проник на військовий аеродром росіян у Нижньому Новгороді. Агент "Атеш" добув цінну інформацію.

Агент "Атеш" провів детальну розвідку аеродрому заводу "Сокол". Партизанський рух провів розвідку точної кількості російських літаків і дізнався, які їхні типи перебувають на аеродромі.

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Агент "Атеш" провів розвідку на аеродромі в Нижньому Новгороді

"Атеш" повідомив координати аердрому: 56.323425, 43.8075062.

Інформатори руху повідомляють, що на аеродромі розміщені бойові винищувачі, які були передислоковані подалі від кордону України для їхнього збереження, а також ті, що проходять ремонт.

Переміщення подалі від українських кордонів не врятує російські літаки,

– попереджають росіян в "Атеш".

Агент "Атеш" провів розвідку на російському аеродромі в Нижньому Новгороді / Фото "Атеш"

Що відомо про авіаційний завод "Сокол"