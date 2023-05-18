Не готові терпіти окупантів: у Мелітополі з'явилася партизанська група "Серпень"

Українці продовжують рух спротиву на тимчасово окупованих територіях нашої країни. Так, партизанська організація "Серпень" попередила загарбників у Мелітополі щодо "їхнього вигнання з території міста".

За їхніми словами, це станеться вже найближчим часом. Крім цього, в групі зазначили, що "в серпні все почнеться по-справжньому".

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У Мелітополі працює партизанський рух "Серпень"

Партизанська організація "Серпень" 18 травня розповсюдила по всьому Мелітополю попереджувальні плакати для російських солдатів. У них вони зазначили, що не готові прийняти російську владу, тому вони будуть робити все, щоб якнайшвидше визволити місто з окупації.

Група "Серпень" надіслала попередження окупантам у Мелітополі / Фото "Серпня"

Мелітопольцям набридло жити під російським ярмом, і ми готові боротися за свою свободу!

– наголосили у "Серпні".

У групі також підкреслили, що наближається час значних зрушень для окупованого регіону. Вони сказали, що українці "готуються до вигнання росіян геть з країни".

Що відомо про організацію "Серпень"

Телеграм-канал із назвою "Серпень" створили ще 25 березня. Тоді ж партизани опублікували повідомлення, в якому більш детально розповіли про свою діяльність.

Їхнім символом є цифра "08", що є натяком як на місяць, коли, ймовірно, деокупують місто, так і назву самої організації. За словами членів руху, спочатку вони працювали всі автономно, але згодом об'єдналися в єдину групу.

"Серпень – українська назва утворена від слова "серп" : знаряддя, яким ще в давнину жали зернові, і означає місяць серпа, жнив", – пояснили партизани.

Наостанок у "Серпні" зазначили, що їхньою головною ціллю є росіяни та їх об'єкти, а також колаборанти, що зрадили свою батьківщину. Партизани заявили, що вони будуть вбивати злочинців, а також робитимуть все, щоб жоден загарбник не почував себе в безпеці.

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