Партизани у Криму готуються зустрічати Сили оборони: "Атеш" залишає окупантам цікаві "подарунки"

Рано чи пізно тимчасово окупований Крим повернеться під контроль України. І зустрічати українських військових прямо з ворожого тилу уже готуються партизани "Атеш".

Для цього військовий партизанський рух активізував роботу на фортифікаційних спорудах у Криму.

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Діяльність "Атеш" у Криму

Як розповіли в "Атеш", агенти руху розпочали активну фазу "підготовчих робіт". У її межах вони:

ріжуть колючі дроти на ворожих об'єктах,

залишають "подарунки" окупантам у траншеях,

передають в спеціальні органи інформацію про слабкі місця в обороні противника.

Підготовлено вже понад 100 "привітів" від "Атеш". Окупанти оцінять нашу підготовку,

– повідомили партизани.

Також військовий партизанський рух підкреслив, що настання Сил оборони України вже йде. А тому всім, хто з нетерпінням очікує на звільнення з-під окупації, треба "бути готовими зустрічати їх прямо з ворожого тилу".

Тож в "Атеш" закликали усіх, хто хоче бути причетним до визволення Криму, вступати у лави партизанського руху.

"Атеш" діє не лише у Криму

Нещодавно, 22 червня, на Херсонщині агенту партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" вдалося знищити комплекс зв'язку окупантів. Щоб підпалити ворожу техніку, чоловік "влився" до лав росіян, увійшов у довіру так званих товаришів по службі.

При цьому у пригоді стала й шкідлива звичка загарбників, а саме пияцтво. Тож перед операцією чоловік зачекав, доки вороги будуть у сильному алкогольному сп'янінні.

Агент "Атеш" зі складу збройних сил Росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку Р-161,

– йдеться у повідомленні.

Як зазначили у партизанському русі, скоро подібних операцій буде набагато більше. І сховатися вороги не зможуть, адже агенти "Атеш" уже є всередині окупантської армії

Що відомо про рух "Атеш": коротко