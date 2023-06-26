Партизани у Криму готуються зустрічати Сили оборони: "Атеш" залишає окупантам цікаві "подарунки"
Джерело:Атеш
Рано чи пізно тимчасово окупований Крим повернеться під контроль України. І зустрічати українських військових прямо з ворожого тилу уже готуються партизани "Атеш".
Для цього військовий партизанський рух активізував роботу на фортифікаційних спорудах у Криму.
До теми Постійно моніторять: рух "Атеш" назвав координати російської ППО у Криму
Діяльність "Атеш" у Криму
Як розповіли в "Атеш", агенти руху розпочали активну фазу "підготовчих робіт". У її межах вони:
- ріжуть колючі дроти на ворожих об'єктах,
- залишають "подарунки" окупантам у траншеях,
- передають в спеціальні органи інформацію про слабкі місця в обороні противника.
Підготовлено вже понад 100 "привітів" від "Атеш". Окупанти оцінять нашу підготовку,
– повідомили партизани.
Також військовий партизанський рух підкреслив, що настання Сил оборони України вже йде. А тому всім, хто з нетерпінням очікує на звільнення з-під окупації, треба "бути готовими зустрічати їх прямо з ворожого тилу".
Тож в "Атеш" закликали усіх, хто хоче бути причетним до визволення Криму, вступати у лави партизанського руху.
"Атеш" діє не лише у Криму
Нещодавно, 22 червня, на Херсонщині агенту партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" вдалося знищити комплекс зв'язку окупантів. Щоб підпалити ворожу техніку, чоловік "влився" до лав росіян, увійшов у довіру так званих товаришів по службі.
При цьому у пригоді стала й шкідлива звичка загарбників, а саме пияцтво. Тож перед операцією чоловік зачекав, доки вороги будуть у сильному алкогольному сп'янінні.
Агент "Атеш" зі складу збройних сил Росії пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку Р-161,
– йдеться у повідомленні.
Як зазначили у партизанському русі, скоро подібних операцій буде набагато більше. І сховатися вороги не зможуть, адже агенти "Атеш" уже є всередині окупантської армії
Що відомо про рух "Атеш": коротко
- Рух "Атеш" оголосив про свою діяльність після початку повномасштабного вторгнення, а саме 29 вересня 2022 року. Як повідомив представник партизанів, у підпільний рух входять кримські татари, українці, а також росіяни.
- Діють агенти "Атеш" і всередині російської армії, куди вони мобілізувалися, щоб руйнувати її зсередини. Один з представників руху у зверненні заявив, що успішно мобілізувався до лав ворожої армії, щоб займатися підривною діяльністю.