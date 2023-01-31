Не доїхали до Сімферополя: партизани в Криму підірвали авто Росгвардії, знищено двох офіцерів

Кримські партизани не сплять, а активно ведуть боротьбу з ворогом. 31 січня вони заявили про знищення в тимчасово захопленому півострові двох офіцерів росгвардії Росії.

Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "Атеш". Рух також опублікував відео "відпрацювання", пише 24 Канал.

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У нас довгі руки. І ми запустили їх у гніздо опричників кремля – у росгвардію. Наші люди в цій злочинній за своєю суттю організації змогли ліквідувати двох вельми важливих офіцерів росгвардії, які поспішали з Севастополя до Сімферополя. Не доїхали, згоріли в машині,

– йдеться в повідомленні.

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"Вітаємо наших братів з успішною операцією. Вибухівка хоч і саморобна, але вибухає не гірше за казенну. Молодці", – додали представники руху.

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У листопаді у тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" повідомили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців. Вони навіть опублікували поіменний список ліквідованих окупантів.

Саме рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Кирила Стрємоусова.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов неодноразово наголошував, що всі російські окупанти обов'язково будуть покарані за свої звірства. Тож, "український Моссад" продовжує працювати.

До слова, звичайні мешканці теж усіляко допомогають рухам опору і завдають чимало шкоди ворогові: спалюють автівки окупантів, кидають запалювальні суміші в адміністративні будівлі.

Дістається також військкоматам, в яких загарбники продовжують проводити приховану мобілізацію.

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