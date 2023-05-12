"Атеш" проникли на ключові фортифікаційні споруди окупантів у Криму

Агенти руху "Атеш" проникли на ключові фортифікаційні споруди Криму. Вони присутні на зведенні ліній на багатьох ділянках, у тому числі в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та багато де ще.

Агенти руху "Атеш" проникають у ворожі ряди – їхні очі бачать все, що відбувається всередині російських сил в Криму.

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Оборона росіян в Криму як на долоні

Агенти "Атеш" доповідають про перебіг будівництва ліній оборони у Криму. Нещодавно вони проникли до села Молочне біля Євпаторії. Партизани оцінили рівень готовності окупантів до відображення можливого десанту з моря та відзначили як організована оборона, де розташовані вогневі точки й де пролом в обороні росіян.

Рашисти готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону,

– сказали партизани.

В "Атеш" додали, що вони присутні на зведенні ліній на багатьох ділянках, зокрема в Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та на багатьох інших ділянках.

Пропагандисти стверджують, що в Криму немає руху опору

Російські пропагандисти цинічно стверджують, що у тимчасово окупованому Криму немає руху опору. Хоч насправді саме там розгорнулися найбоєздатніші осередки руху "Атеш". Ба більше, партизани знаходять серед місцевих жителів велику підтримку.

"Атеш" проникає скрізь. Зокрема їхні агенти долучені до будівництва ліній оборони окупантів в Криму – вони знають кожний окоп, траншею та вогневі позиції й передають цю інформацію куди потрібно.

Також агенти цього руху працюють на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, зокрема в Маріуполі, в серці Росії, а також у Сибіру.

"Атеш" на ключових спорудах окупантів в Криму: фото