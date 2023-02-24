У Севастополі невідомі вивісили український прапор

У тимчасово окупованому Севастополі вивісили синьо-жовтий прапор. Це робота партизанів.

Фото опублікували у місцевих джерелах, які пишуть розповідають про партизанський рух. Зазначили, що стяг вивісили над арками на Графській пристані.

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"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!", – повідомили у місцевих джерелах.

У Севастополі малювали українську символіку

В окупованому Криму дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику на вулиці Біла Куна у Сімферополі. Це помітив блогер окупантів Олександр Таліпов. Він знайшов відео з камер спостереження та ідентифікував дівчину.

Згодом представник російських вбивць опублікував відео, де дівчина просить вибачення й обіцяє замалювати символіку. Вона також говорить, що підтримує Владіміра Путіна.

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