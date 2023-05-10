"Серпень близько": партизани у Маріуполі нагадують окупантам про закінчення "російської весни"

Українські активісти навіть на окупованих територіях протидіють окупаційній владі. У Маріуполі партизани розвішали листівки з нагадуванням, що скоро до міста прийде українське літо.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Вони запевняють, що Маріуполь не здається та чекає на звільнення.

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"Російська весна" зовсім скоро скінчиться

В Маріуполі на вулиці Італійській біля Міського саду активісти розвісили плакати, на яких зображено українських військових та напис "Серпень близько".

Партизани попереджають окупантів / Фото надане 24 Каналу

Партизани плідно працюють у Маріуполі / Фото надане 24 Каналу

На листівках також є й посилання на сайт, з відліком закінчення "російської весни" та початку "українського літа", яке має стати пеклом для окупантів.

"Російська весна" невдовзі скінчиться / Фото надане 24 Каналу

Партизани зазначають, що літо розпочнеться в окупованих містах 1 серпня.

Українське літо в Маріуполі почнеться 1 серпня / Фото надане 24 Каналу

Партизани нагадали ворогу, що Маріуполь – це Україна / Фото надане 24 Каналу

Де ще працюють партизани