"Серпень близько": партизани у Маріуполі нагадують окупантам про закінчення "російської весни"

10 травня 2023, 16:49
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Українські активісти навіть на окупованих територіях протидіють окупаційній владі. У Маріуполі партизани розвішали листівки з нагадуванням, що скоро до міста прийде українське літо.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. Вони запевняють, що Маріуполь не здається та чекає на звільнення.

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"Російська весна" зовсім скоро скінчиться

В Маріуполі на вулиці Італійській біля Міського саду активісти розвісили плакати, на яких зображено українських військових та напис "Серпень близько".

Партизани попереджають окупантів / Фото надане 24 Каналу

Партизани плідно працюють у Маріуполі / Фото надане 24 Каналу

На листівках також є й посилання на сайт, з відліком закінчення "російської весни" та початку "українського літа", яке має стати пеклом для окупантів.

"Російська весна" невдовзі скінчиться / Фото надане 24 Каналу

Партизани зазначають, що літо розпочнеться в окупованих містах 1 серпня.

Українське літо в Маріуполі почнеться 1 серпня / Фото надане 24 Каналу

Партизани нагадали ворогу, що Маріуполь – це Україна / Фото надане 24 Каналу

Де ще працюють партизани

  • Нагадаємо, що подібну просвітницьку діяльність для загарбників українські активісти проводили і у Мелітополі. Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни". Партизани нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.
  • Крім того, в Бердянську з'явились плакати з колаборантами. На кожному з плакатів вказано судний день зрадників – 1 серпня. Зокрема, на плакатах зображений гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який днями вже відзначився панічним зверненням, що ЗСУ буцімто можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".
  • Також на плакатах з попередженнями зображений і так званий "голова запорізького руху "Ми вмєстє с Росієй" – Владімір Рогов.
  • Окремо варто наголосити, що окупанти в Запорізькій області вже оголосили "евакуацію". Наразі примусово вивозити будуть жителів 18 населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати та Розівка.

Автор: Анна Романюк