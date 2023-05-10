"Серпень близько": партизани у Маріуполі нагадують окупантам про закінчення "російської весни"
Українські активісти навіть на окупованих територіях протидіють окупаційній владі. У Маріуполі партизани розвішали листівки з нагадуванням, що скоро до міста прийде українське літо.
Про це повідомили джерела 24 Каналу. Вони запевняють, що Маріуполь не здається та чекає на звільнення.
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"Російська весна" зовсім скоро скінчиться
В Маріуполі на вулиці Італійській біля Міського саду активісти розвісили плакати, на яких зображено українських військових та напис "Серпень близько".
На листівках також є й посилання на сайт, з відліком закінчення "російської весни" та початку "українського літа", яке має стати пеклом для окупантів.
Партизани зазначають, що літо розпочнеться в окупованих містах 1 серпня.
Де ще працюють партизани
- Нагадаємо, що подібну просвітницьку діяльність для загарбників українські активісти проводили і у Мелітополі. Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни". Партизани нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.
- Крім того, в Бердянську з'явились плакати з колаборантами. На кожному з плакатів вказано судний день зрадників – 1 серпня. Зокрема, на плакатах зображений гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який днями вже відзначився панічним зверненням, що ЗСУ буцімто можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".
- Також на плакатах з попередженнями зображений і так званий "голова запорізького руху "Ми вмєстє с Росієй" – Владімір Рогов.
- Окремо варто наголосити, що окупанти в Запорізькій області вже оголосили "евакуацію". Наразі примусово вивозити будуть жителів 18 населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати та Розівка.