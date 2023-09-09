"Голосуватимуть у Кобзона": у Новій Каховці підірвали окупантів, які транспортували "бюлетені"

Росіяни затіяли так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Українське підпілля ефективно руйнує плани окупантів.

Так, у тимчасово окупованій Новій Каховці партизанам вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації. Партизани ліквідували окупантів, які транспортували "бюлетені".

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Партизани підірвали автомобіль окупантів

Підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування, охорони "бюлетенів" та "виборчих дільниць" під час так званих виборів, влаштованих Кремлем на тимчасово окупованих територіях.

Внаслідок підриву авто один російський військовий був ліквідований, ще двоє отримали поранення.

Партизани підірвали авто з окупантами / Фото Центр Національного Спротиву

Українці зривають "вибори" росіян на окупованих територіях