Партизани обірвали постачання окупантів на Луганщині: наскільки сповільниться наступ

У Луганській області партизани влаштували диверсію, щоб уповільнити постачання окупантів залізницею. Через згоріле обладнання доставка озброєння може сповільнитися на 20 діб.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. наші партизани з вогником знищили устаткування ворога.

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Як саме попрацювали партизани

Невідомі підпалили релейну шафу для розміщення апаратури сигналізації, централізації та блокування в районі Луганської теплоелектростанції у місті Щастя, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Луганська.

Внаслідок диверсії пошкоджено обладнання, необхідне для автоматизованого керування залізниці на ділянці Луганськ-Лантратівка.

Як відчують це окупанти

За оцінкою фахівців, знищення системи змусить окупантів перевести залізничне керування в ручний режим. Як результат, російські війська не зможуть своєчасно доставляти військові вантажі підрозділам, які воюють на передовій протягом приблизно 14 – 20 діб.

Це дасть Збройним силам України значну перевагу та шанс для нових просувань.

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