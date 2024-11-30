Окупантів у Криму чекає сюрприз: Сили оборони отримали секретну карту точок
Партизани допомагають Силам оборони знищувати ворога на окупованій території. Агенти руху опору "Атеш" розвідали важливу інформацію про оборону росіян у Криму.
"Атеш" дослідив оборонні споруди загарбників уздовж Чорноморського району, передає 24 Канал.
Дивіться також Учасниці руху "Зла мавка" розповіли, як використовують винахідливість у боротьбі з окупантами
Викриті цілі для нових ударів по Криму
Партизани виявили цілий ланцюжок оборонних укріплень, де розташовуються особовий склад та озброєння для відбиття можливих атак з боку СОУ.
Карту точок з подробицями ми оперативно надали нашим друзям із Сил оборони України, що дасть їм можливість якнайретельніше планувати найближчі операції,
– повідомили в русі опору.
"Атеш" подякував своїм агентам з окупаційної армії Росії, які надають інформацію про нові споруди ворога в Криму.
Де ворог ховає зброю для відбиття атак СОУ: дивіться відео
Нагадаємо, що нещодавно ГУР здійснило блискавичну операцію у тилу противника, знищивши екіпаж безпілотників на Курщині.