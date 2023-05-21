Партизани спалили російський прапор на пляжі у Маріуполі: феєричне відео
Джерело:"Андрющенко Time"
Люди в тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині продовжують засвідчувати, що їхнє місто – це Україна. Власне, з'явилося відео з пляжу в цьому населеному пункті, на якому видно, як горить російський триколор.
У неділю, 21 травня, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко показав, як партизани палили російський прапор. Він також назвав біло-синьо-червоний триколор ганчіркою.
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"На підтримку захисників"
Варто сказати, що в окупантів все частіше цвіте "бавовна" останнім часом в Маріуполі. А тут ще це спалення їхнього "державного символу" на одному з пляжів міста. Вочевидь, російським загарбникам слід серйозно задуматись про те, аби нарешті зробити "жест доброї волі" – себто забратися геть з міста.
"Маріупольський Спротив" на підтримку наших захисників спалив на пляжі Маріуполя один з вкрадених прапорів – заздалегідь демонтовану триколорну ганчірку. Ї – Ї*аш рус*ю,
– написав Андрющенко.
Як українські партизани в Маріуполі триколор палили: дивіться відео
Проблеми Росії в Маріуполі
- Вранці 21 травня в цьому населеному пункті прогриміли потужні вибухи, про що написали місцеві ворожі телеграм-канали. Окупанти почали бідкатись, що "було дуже голосно й тривожно", мовляв, хотіли вони виспатись у неділю, але не вийшло. Згодом в небі можна було спостерігати клубок диму.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував через певний час цю та іншу "бавовну". Він констатував, що росіяни абсолютно не готові до спротиву українській стороні.
- Власне, він згадав також про вибухи, які були в населеному пункті 19 травня, та наголосив, що внаслідок них загинуло близько 20 загарбників. Також ще 37 окупантів зазнали поранень.
- Зазначимо, що того дня "бавовнятко" вирішило навідатись не "абикуди", а в місцевість, де розташований аеропорт. Біля летовища, зокрема, є новозбудованого окупантами житловий комплекс "Невський".