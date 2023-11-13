В Україні немає партизанів: полковник запасу розповів, як діє рух опору на окупованих територіях

В Мелітополі трапилась потужна "бавовна" внаслідок якої було ліквідовано штаб російських військових. За повідомленням ГУР МО це була робота українських партизанів.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, під чим командуванням діють сьогодні партизани в тилу ворога.

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Впроваджені в російські війська

Український партизанський рух створився та діяв у 2014 – 2015 роках. Зокрема в Донбасі організовувались партизанські загони.

Я свого часу керував цим партизанським рухом і чудово знаю, як все розгорталось. Проте з середини 2016 року, після утворення Сил спеціальних операцій ЗСУ (цей рід сил був заснований у січні 2016 року – 24 Канал), Центр керуванні партизанським рухом перейшов до ССО. Тому зараз в Україні партизан як таких вже немає,

– пояснив військовий експерт.

Зараз партизани є співробітниками Збройних Сил України, і вони підпорядковуються або ССО, або ГУР.

Як діють українські партизани на окупованих територіях: дивіться відео

Сьогодні, за словами полковника запасу ЗСУ, вони впроваджені у російські війська. Минулого року росіяни почали "грести" усіх до своїх збройних сил, то й позабирали і наших партизан. Деякі з них вже виросли до старшого офіцерського складу. А тому для українських сил не проблема вирахувати та виконати бойове завдання – навести ракету або ліквідувати якусь групу.

"Росіяни "світяться" як новорічні ялинки, і на кожному розі їх чекає небезпека, тому іноді вони на це звертають увагу. Але таке знання уходить разом з відмінусованим російським командним складом. А новий склад повторює ті самі помилки, що й попередники. А тому ССО та ГУР ще вистачить роботи", – наголосив Роман Світан.

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