"Атеш" вирахували місце дислокації ГРУ у Севастополі

Агенти "Атеш" вирахували місце дислокації ГРУ в окупованому Севастополі. Вони розміщені на базі старої військової частини.

ГРУ-шники розмістилися у кількох будинках і партизани вирахували кожний.

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Подробиці стеження за ГРУ в Севастополі

Агентів "Атеш" спочатку привернула увагу територія колишньої військової частини 95408, де розміщувався автомобільний батальйон. На місці партизани виявили чимало військової техніки, попри встановлений високий паркан.

Постеживши за локацією, виявилося, що саме там під прикриттям здійснюють свою діяльність підрозділ ГРУ.

Незважаючи на те, що розмістилися вони поряд із зазначеною точкою, у кількох будинках, ми вирахували кожен,

– зазначили "Атеш".

Їм вдалося зафіксувати більшу частину"товаришів", які проводять тут час. Крім цього, партизани дізналися їхні дані, місця проживання та маршрути переміщень.

44.567545, 33.403625

"Атеш" повідомили, що частину наявної інформації передали Силам Оборони України, а іншу частину – залишили собі.

Вони додали, що є дві рекомендації для тих, хто проходить службу на цій локації: