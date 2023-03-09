Приготували багато подарунків для Курської області, – партизани записали палке звернення

У Курську області Росії зайшли борці проти режиму Путіна. Вони заявили, що приготували "подарунки" та закликали росіян саботувати роботу.

9 березня у мережі з'явилося відео, в якому борці проти режиму Путіна повідомили, що продовжують діяти у Курській області та приготували "подарунки". Про це пише 24 Канал.

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Борці звернулись до росіян

Борці проти режиму Путіна звернулись до жителів Курської області, насамперед до тих, яких змушують будувати укріплення для путінської армії.

Ми приготували дуже багато подарунків, тому настійливо рекомендуємо – не виходіть на роботу наступні 2 тижні, саботуйте роботу. А краще приєднуйтесь до нас, будемо разом боротися за свободу Росії,

– заявили вони.

На відео можна побачити, що біля ніг бійців лежать міни. Також там лежить невеликий зелений ящик – ймовірно, з боєприпасами.

Звернення партизанів до росіян: дивіться відео

Партизани засвітились у Плехово

На відеозаписі позаду бійців видніється назва населеного пункту, біля якого вони перебувають – село Плехово Суджанського району Курської області. Якщо рухатись від кордону Сумської області напряму через ліс, цей населений пункт трохи більше ніж за 2 кілометри від України.

Де розташоване Плехово: карта