Партизани в Криму пробралися на склад техніки та виявили командний пункт росіян
Джерело:АТЕШ
Рух опору не дає окупантам на тимчасово окупованих територіях розслабитись ні на хвилину. Зокрема, партизани розшукали місце дислокації ворожої техніки в Криму.
Партизани заявили, що зафіксували розміщення російських військ у Євпаторійському районі. Разом працювали українці та кримські татари.
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Партизани знайшли командний пункт
Члени "Атеш" пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району.
Партизани виявили російську техніку / Фото "Атеш"
Їм вдалося розкрити новий командний пункт російських військ. Про це свідчить розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах.
Також нам відомо, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на Півдні України,
– мовиться в повідомленні.
Партизани: останні новини
- Центр національного спротиву повідомив про підрив вантажного потягу в Мелітополі. Це зробили українські партизани 15 грудня. Ним возили боєприпаси та паливо між тимчасово окупованими територіями, зокрема, поїзд курсував із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного. Останній населений пункт розташований у Запорізькій області.
- Рух опору дошкуляє росіянам не лише на окупованих територіях. Українські партизани також активно діють у ворожому тилу. Агентам руху "Атеш" вдалося здійснити черговий успішний рейд вулицями столиці країни-агресорки. На одній з них увагу партизанів привернула частина росгвардії.
- Агенти цього партизанського руху також проникли й у військкомат в Тулі. На фото, викладених агентами, видно вхід у військкомат. Що цікаво, на плакаті є пропагандистське гасло, мовляв, кордони Росії не закінчуються ніде. Як бачимо, окупанти не годні втримати свої уявні кордони навіть на території, яку формально контролюють.