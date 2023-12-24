Партизани в Криму пробралися на склад техніки та виявили командний пункт росіян

Рух опору не дає окупантам на тимчасово окупованих територіях розслабитись ні на хвилину. Зокрема, партизани розшукали місце дислокації ворожої техніки в Криму.

Партизани заявили, що зафіксували розміщення російських військ у Євпаторійському районі. Разом працювали українці та кримські татари.

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Партизани знайшли командний пункт

Члени "Атеш" пробралися на територію колишнього складу боєприпасів у селищі міського типу Новоозерне Євпаторійського району.



Партизани виявили російську техніку / Фото "Атеш"

Їм вдалося розкрити новий командний пункт російських військ. Про це свідчить розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах.

Також нам відомо, що за останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць військової техніки з метою поповнення втрат російського угруповання, що діє на Півдні України,

– мовиться в повідомленні.

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