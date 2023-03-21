Російський партизанський рух взяв на себе відповідальність за пожежу в будівлі ФСБ у Ростові
Російські партизани, які називають себе угрупованням Чорний міст, взяло на себе відповідальність за пожежу в будівлі прикордонної служби ФСБ Росії у Ростові-на-Дону.
Пожежа у будівлі російського ФСБ сталась 16 березня. До слова, офіційною причиною російська влада звісно ж назвала "коротке замикання".
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В угрупуванні зазначили, що ініціатор вибуху анонсував диверсію ще 14 березня за допомогою закодованого повідомлення: "Павловський Посад. ФСБ. Привіт від Ескобара".
Ініціатор свідомо змінив місто, щоб "заплутати сліди", а себе Чорний міст назвав "співавтором" інциденту, який стався вже через 2 дні.
Як пояснили партизани причини "інциденту"
Представники руху заявили, що пожежа сталася через спрацювання саморобного вибухового пристрою, який заклали у місткість із пальним. Там додали, що ФСБ у Росії – це "оплот лицемірства, насильства та несправедливості, співробітники якого фабрикують кримінальні справи проти неугодних, віджимають бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів".
Українські партизани похвалили колег
Представники українського партизанського руху "Атеш" публічно висловили похвалу своїм "колегам".
"Чорний міст, красені", – лаконічно написали в "Атеш".
В Росії повна дестабілізація
- До слова, партизани активізувались в Росії. Певно, сил терміти путінський режим уже немає.
- До слова, на початку місяця у Брянській області узагалі відбувалось щось дивне. В Росії заявили, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.
- Однак, українська розвідка наголосила, що усе, що відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.