Не лише F-16: які ще літаки може отримати Україна

Триває програма переходу українських Повітряних сил на новітні літаки. Партнери України навчають пілотів ЗСУ для роботи із винищувачами. Ймовірно, наша держава отримає не лише F-16, але є інші літаки.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що програма модернізації Повітряних сил передбачає дворічну підготовку. Там навчаються не лише курсанти, але є офіцер з бойовим досвідом.

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Україна може отримати не лише F-16

Анатолій Храпчинський наголосив, що пілоти різного рівня зараз проходять перенавчання. Мовиться не лише про F-16, адже є інформація, що найближчим часом Україна отримає певну кількість Mirage 2000-5.

Кількість пілотів, які проходять навчання, достатня для того, щоб забезпечити перші партії літаків, які будуть надходити,

– зауважив авіаексперт.

Він підкреслив, що триває підготовка пілотів і на майбутнє, аби збільшувати потрібні потужності Повітряних сил.

Важливо! За словами Олега Каткова, головного редактора Defense Express, 200 українських пілотів, які пройшли базову підготовку у Великій Британії, свідчать про те, що Україну, ймовірно, планують озброїти більшою кількістю літаків F-16, ніж оголошено. Це може вказувати на довгострокові плани західних партнерів щодо підтримки України.

Храпчинський зазначив, що тривають розмови стосовно Mirage 2000-5, які суттєво збільшать можливість використання ракет Storm Shadow. Україна також очікує 2 літаки дальнього радіолокаційного виявлення від Швеції та Gripen.

Як можна застосовувати літаки

Є визначена кількість літаків, якими Україна зможе закрити наш повітряний простір від масованих ракетних або дронових атак країни-агресорки.

Авіаексперт підкреслив, що є і потреба завдавати стратегічні удари по території Росії.

Mirage 2000-5 може атакувати ракетами Storm Shadow. Під крило літака F-16 можна покласти ракети JASSM. Якщо ми отримаємо Gripen, то до них партнери, ймовірно, передадуть ракети Taurus,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Він додав, що всією цією авіацією можуть керувати літаки дальнього радіолокаційного виявлення, які дозволять Повітряним силам України бачити вглиб Росії на понад 600 кілометрів. Це дасть можливість планувати операції щодо стратегічних ударів.