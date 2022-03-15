У ПАРЄ тривають дебати про виключення Росії з організації
Джерело:сайт "Слуги народу"
У Страсбурзі в ПАРЄ відбуваються позачергові дебати. На них обговорюють відповідь Ради Європи на агресію Росії проти України.
Найголовніше питання – виключення держави-агресорки з організації. Наразі права участі Росії тимчасово зупинені.
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Як зауважила голова української делегації Марія Мезенцева, на позачергові дебати зібралися приблизно 200 депутатів з 46 держав-членів Ради Європи.
Обговорення продовжується 8 годин. Мезенцева відзначила, що вранці 15 березня відбулось засідання політичного комітету Асамблеї.
На ньому члени української делегації разом з нашими друзями з країн Балтії захищали поправки до фінальної доповіді, за яку мають проголосувати наприкінці дня (15 березня – 24 канал),
– наголосила Мезенцева.
Які пункти досягли
Голова української делегації пояснила, що наша держава досягла таких пунктів:
- згадка про збільшення допомоги для України;
- заклик щодо заснування спеціального трибуналу проти воєнних злочинців Росії;
- заклик щодо остаточного виключення держави-агресорки з Ради європи.
Нагадаємо, що Росію 25 лютого позбавили права участі в Кабміні Ради Європи та ПАРЄ. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав виключити державу-окупантку із організації.
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