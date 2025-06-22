Зеленський поїде до Франції на засідання ПАРЄ вже наступного тижня

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня прибуде з візитом до Франції. Там він візьме участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на програму ПАРЄ.

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Зеленський поїде з візитом до Франції

У четвер, 26 червня, президент Зеленський вирушить до Страсбурга для участі в засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", цей візит лише нещодавно з'явився в індикативній програмі ПАРЄ, однак уже узгоджений з Офісом президента.

Водночас через непередбачуваний перебіг подій на самітах НАТО та ЄС все ще зберігається певна ймовірність скасування візиту.

Нагадаємо, 24 – 25 червня у нідерландському місті Гаага відбудеться саміт НАТО. 21 червня Володимир Зеленський заявив, що він планує бути присутнім на саміті, однак остаточне рішення буде ухвалене напередодні. Президент України також зазначив, що під час візиту він не має на меті зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Водночас, за словами Зеленського, наразі команди України та США тримають зв'язок.

Також відомо, що на саміті НАТО в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. За даними Politico, такий крок стане ще однією поступкою Дональду Трампу з боку Альянсу.