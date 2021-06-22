За прапор України та "Путіна вбивцю": у ПАРЄ вирішили не карати Гончаренка

Регламентний комітет ПАРЄ закрив провадження щодо Олексія Гончаренка. Проти нардепа навесні відкрили справу за нібито порушення правил Асамблеї.

На парламентаря поскаржилися через те, що він під час виступу продемонстрував національний прапор України, прострілений російськими кулями на Донбасі та, ставлячи запитання Ангелі Меркель, назвав Путіна "вбивцею".

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За підсумками обговорення на закритому засіданні профільного комітету визнали, що Олексій Гончаренко не порушував правил Парламентської Асамблеї Ради Європи. Причина проста – обидві вчинені дії не заборонені у ПАРЄ.

На своїй сторінці у телеграмі нардеп підтвердив цю інформацію.

Жодних санкцій не буде,

– заявив він.

Коротко про скандал з Гончаренком

Підставою для позбавлення слова стало звернення росіянина Толстого, якого Гончаренко назвав негідником.

За словами українського нардепа, він також розповів правду про царя голови делегації Росії у ПАРЄ – Путіна.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи позбавила Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці.

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