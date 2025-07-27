Вигукував "Аллаху Акбар" і погрожував: пасажира літака затримали після екстреної посадки

Пасажира авіакомпанії EasyJet заарештували після того, як він, за словами очевидців, заявив про наявність бомби на літаку під час польоту. Також чоловік вигукував "Аллаху Акбар".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що очевидці кажуть про подію?

Свідки розповіли, що чоловік заявив про бомбу на борту літака, який у неділю вранці летів із Лутону до Глазго. Чоловік тричі крикнув "Аллаху Акбар", що в перекладі з арабської означає "Бог великий".

Він буквально вийшов із туалету, вигукуючи "Аллаху Акбар", піднявши руки над головою. Потім він заявив: "У мене є бомба, у мене є бомба". На той момент люди були розгублені,

– каже один з пасажирів.

На відео, яке поширили в мережі, видно, як пасажир стоїть у хвостовій частині літака і вигукує: "Зупиніть літак. Знайдіть бомбу на літаку. Смерть Америці. Смерть Трампу".

Його затримали троє пасажирів, а члени екіпажу залізли на сидіння, щоб дістати сумки чоловіка.

Чоловік вигукнув "смерть Трампу": дивіться відео свідків

Примітно, що інцидент на борту літака стався в той час, коли Дональд Трамп перебував із чотириденним візитом у Шотландії.

Поліція Шотландії повідомила, що 41-річного чоловіка було затримано на місці, і він досі перебуває під вартою. Офіцери, які чекали на літак на злітній смузі, закували його в кайданки та вивели з літака. Розслідування триває, а правоохоронці вважають, що інцидент було локалізовано і що ніхто інший не причетний.

Відео, яке поширили в мережі, наразі перевіряють офіцери з протидії тероризму.