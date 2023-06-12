Велосипед у тролейбусі: кияни зробили несподіваний подарунок хлопцю, якого зацькували пасажири
Джерело:ТСН
Нещодавно в мережі поширили скандальне відео, де у Києві пасажири тролейбуса накинулись на підлітка. Причиною конфлікту став велосипед.
Жителі столиці зацькували юнака, бо його велосипед буцімто їм заважав. Водійка тролейбуса вигнала хлопця з транспортного засобу.
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Історія отримала продовження
Як згодом стало відомо, герой ролика – 13-річний Тимофій. Після розголосу історії до юнака приїхав керівник одного з велосипедних рухів в Україні. Чоловік подарував хлопцю новенький велосипед.
"А з людьми – нехай еволюціонують", – сказав чоловік.
Тимофій розповів, що велосипед був не його, віз дядьку. Колеса були пробиті, а тягнути двоколісний важко, тож вирішив кілька зупинок проїхати транспортом.
Але вона (водійка – 24 канал) мені помахала, що "ні-ні". Я не зрозумів, підсів. Сказали покинути, бо подумав, що не знав правила. Потім зайшов, погуглив, що можна, якщо не забруднює одяг, або заплатити за проїзд,
– ділиться своєю версією підліток.
Водночас речник "Київпастрансу" заявив, що жодних причин застосовувати санкції до водійки не було. За його словами, вона діяла згідно з вимогами закону про правила перевезення велосипедистів.
На Прикарпатті зацькували дівчинку за стрибки на скакалці
- В Івано-Франківську спалахнув справжній скандал. У дворі між багатоповерхівками старша жіночка почала зачіпати молоду дівчину через те, що вона стрибає на скакалці.
- Бабуся накинулася на дівчину і наказала їй піти, бо "їй так хочеться". І це попри те, що дівчина прийшла на це місце раніше за бабусю і займалася спортом ще до того, як та почала на неї кричати.
- Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, адже біля її під'їзду – парковка, на шкільний стадіон вона піти не може, бо не вчиться у школі. Дівчина у цій ситуації трималася дуже добре і виховано. Не ображала бабусю та не кричала на неї. Натомість старша жінка назвала її "невихованої" та "малим гівном".