Зіпсував історичну пам'ятку: Паша "Мерседес" увіковічнив самого себе на стінах Лаври

Намісник Павло Лебідь намалював ікону з власним зображенням на верхніх хорах Успенського Собору Києво-Печерської Лаври. До "сонму святих" потрапили очільник УПЦ митрополит Онуфрій та митрополит Володимир Сабодан.

У повідомленні йдеться, що на панагіях на митрах двох митрополитів присутнє зображення лику Христа. Через це зображення не можна вважати світською картиною з портретами ще живих і не канонізованих церквою служителів, яка намальована в приміщенні храму.

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Лебідь, ймовірно, не просив дозволу, щоб зробити малюнок

Повідомляється, що курс, швидше за все, брався на створення ікони трьох святих. Ймовірно, Павло Лебідь, проти якого РНБО ввела санкції, не просив дозволу у громади міста та українського народу на власні правки в декоруванні.



Паша "Мерседес" намалював себе на стінах собору / Фото Big Kiev

Колишній Архидиякон Києво-Печерської лаври Сашко Бакай розповів, що це не єдина "ікона" з зображенням Павла Лебедя на церковній території.

В Успенському соборі намісник намальований в чині ігуменів/намісників. Є ще один розпис з Павлом в Академічному храмі Різдва П.Б. Але він там не схожий на себе,

– зазначив Бакай.

УПЦ МП виставили з Києво-Печерської лаври

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, який більш відомий як Паша "Мерседес", заявив, що з 1 січня священнослужителів УПЦ МП можуть позбавити доступу до головних храмів лаври.

Він російською повідомив, що російських попів можуть позбавити доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви.

Міністр культури Олександр Ткаченко підтвердив, що оренду приміщень Києво-Печерської лаври для УПЦ МП не продовжать. Тому вони не зможуть проводити там богослужіння.

Паша "Мерседес" записав до президента 15-хвилинне відео, у якому бідкався на життя, скаржився, що УПЦ МП не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня й просив Володимира Зеленського "захистити" УПЦ МП.

1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Ткаченко зауважив, що вся територія Лаври – державна власність.

Водночас наразі Лавра не переходила до ПЦУ. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній уточнив, що перехід Лаври до ПЦУ не може бути миттєвим.

. Академічний храм, який офіційно є храмом Київської духовної академії і семінарії, розташований на Дальніх печерах. Він був побудований в 1696 році на кошти родича гетьмана Івана Мазепи полковника Костянтина Мокієвського, є пам'яткою архітектури та також є зразком українського бароко. У 1817 році храм був розписаний в академічному стилі Іваном Квятковським.