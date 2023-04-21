Паша "Мерседес" у суді бідкався, що не може зарядити електронний браслет, бо "немає світла"

Пропагандистському митрополиту Паші "Мерседесу" повідомили про підозру. 21 квітня у суді він поскаржився, що в нього вдома нібито немає світла, щоб зарядити свій електронний браслет.

Нагадаємо, що митрополиту 1 квітня обрали запобіжний захід. Він довго відмовлявся одягнути електронний браслет.

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Бідкання Паші "Мерседеса"

21 квітня відбувалося судове засідання, де розглядалася скарга митрополита на рішення про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

За словами "Мерседеса", в нього вдома нібито немає електрики, щоб зарядити електронний браслет. До того ж начебто відсутній зв'язок.

Я живу у Воронькові. От мені дзвонять, що в мене розряджається браслет. Чим його зарядити? Світла немає. А про зв'язок взагалі можна і не говорити,

– сказав митрополит УПЦ МП.

Окрім цього, Паша "Мерседес" вже встиг "перевзутися" і заявив, що нібито ніколи не був проти України.

"Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому домашній арешт впливає на проведення богослужіння", – наплів пропагандистський священник.

Скандальний Паша "Мерседес"