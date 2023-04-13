Паша "Мерседес" із-під домашнього арешту вирішив скаржитися омбудсмену

Першого квітня Паші "Мерседесу" вручили підозру за двома статтями кримінального кодексу, а згодом у суді його "припаркували" на 60 днів за адресою прописки як підозрюваного. Свій цілодобовий арешт він відбуває у розкішному триповерховому маєтку, однак обмеження пересування йому, вочевидь, дуже не подобається.

Тож у четвер, 13 квітня, чоловічий монастир Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври відправив Офісу Омбудсмана листа. У ньому він заявив про порушення права на свободу совісті, віросповідання та дискримінації.

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На заяву митрополита відреагували

Як зазначив Дмитро Лубінець, цей лист був підписаний особисто Митрополитом Вишгородським і Чорнобильським Павлом, широко відомим як Паша "Мерседес". Колишній намісник Києво-Печерської лаври представляє афілійовану з російською церквою УПЦ МП.

На такі заяви влада повинна реагувати, тож за цією скаргою Дмитро Лубінець відкрив провадження уповноваженого з прав людини. Також у його межах відправили відповідні запити до:

Міністерства культури та інформаційної політики України,

Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра",

Нацполіції,

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій,

СБУ,

Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

За що проти Паші "Мерседеса" відкрили справу

Екснамісника Лаври СБУ підозрює у низці порушень. Мовиться, зокрема, про порушення рівноправності громадян, виправдовування й заперечення збройної агресії Росії проти України. І ці звинувачення базуються на вповні обґрунтованих доказах.

Правоохоронці 1 квітня оприлюднили перехоплені розмови митрополита, у яких Павло Лебідь радів через те, що у Херсоні майоріють "російські прапори". Він запевнював, що нібито українці через це "довольні". Також він говорив, нібито на Заході України насправді вже "немає українців", а "все Польща, Угорщина".

Ба більше, митрополит УПЦ МП закликав молитись за патріарха Кіріла, який особисто благословляв окупантів на війну проти українців. Мовляв, він буде Кіріла "поминати" і закликав до цього свою співрозмовницю.

Відтак через Павла та йому подібних, як зазначив голова СБУ Василь Малюк, Росія намагається використати церковне середовище України для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Однак закон однаковий для всіх, і ряса не може слугувати щитом від нього. Тож Паші "Мерседесу" СБУ повідомила про підозру за:

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань;

виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Після цього правоохоронці навідалися й до його маєтку. Уже там серед розкоші вони отримали інші докази причетності до Росії. Серед портретів з бурштину, коштовностей та золота митрополит вдома зберігав герб країни-окупантки.

Однак попри всі докази у залі суду митрополит лив крокодилячі сльози та заявляв, що нібито "нічого не зробив для того, щоб його в чомусь звинувачувати", а підозру назвав суто політичною справою. Однак суд ці твердження не переконали, тож 1 квітня на нього одягли електронний браслет та обрали запобіжний захід.

Адвокат митрополита на рішення суду подав апеляцію щодо домашнього арешту. Її повинні розглянути 21 квітня.