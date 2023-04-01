Паша "Мерседес" не хоче втрачати "годівницю" в Лаврі та прикривається вірянами, – релігієзнавиця

Скандальний митрополит УПЦ МП Павло Лебідь є прямо-таки "зразком" аскетичного способу життя монахів. Це звісно абсолютний сарказм, оскільки немає нічого спільного між Пашею "Мерседесом" і церковником.

Так, Павло Лебідь поводить себе абсолютно протилежним чином. Таку думку 24 Каналу озвучила релігієзнавиця Ірина Богачевська.

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Чому Паша "Мерседес" не втік до Росії

Зараз митрополит УПЦ МП намагається удати з себе мученика та натягнути образ того, хто нібито "постраждав за Христа". Однак справжні мотиви прибічника Москви є очевидними.

Він просто не хоче прощатися зі своїм бізнесом – своєю маленькою "годівницею" у Лаврі,

– зауважила Богачевська.

За її словами, Павло Лебідь не втік до Росії, бо брав там гроші, а тепер треба їх відпрацьовувати. Паша "Мерседес" може не дуже розбирається в усьому, що пов'язано зі служінням Богу, але добре знається на кримінальних домовленостях. Відтак, залишився в Україні, щоб відповідати перед своїми господарями з Росії за роки ситого життя.

"Він занадто велика фігура, щоб йому дозволили кинути свою посаду, саме тому він зараз тут та бере на себе образ бідного гнаного владики, який ледь не зазнає наруги від української світської влади", – пояснила релігієзнавиця.

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Чи отримає митрополит УПЦ МП по заслугах

Паша "Мерседес" має понести повне покарання за те, що десятиліттями цинічно дурив українців у церкві. Він і надалі прикривається вірянами, яких організовують та платять їм гроші за таку "роботу". Крім того, поки ще не залучені такі важелі як Вадім Новинський – олігарх та спонсор УПЦ МП.

"Наразі є всі підстави думати, що Павло Лебідь постане перед невідворотністю справедливого українського закону та отримає покарання за свої дії", – сказала релігієзнавиця.

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