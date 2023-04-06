Не лише будинок: журналісти показали великий майновий комплекс Паші "Мерседеса"
Журналісти-розслідувачі виявили не лише розкішний маєток Паші "Мерседеса". У митрополита УПЦ МП також є великий майновий комплекс.
За наявною у журналістів Bihus.info інформацією, Паша "Мерседес" розпоряджається великим майновим комплексом. До нього входять корівники та силосні ями.
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Кілька гектарів землі
Якщо говорити про площу земельної ділянки, то вона складає понад 6 гектарів. Цікаво, що належить вона сільській раді. Сам же митрополит її орендує та здає комплекс у суборенду Олександру Матвієнку.
За даними журналістів, Матвієнко володіє компанією МПЛ АГРО. Вона, власне, і прописана за адресою того самого майнового комплексу, який орендує Паша "Мерседес".
Журналісти припустили, що сама назва МПЛ може бути абревіатурою, в якій митрополит зашифрував свої ініціали. Її можна розшифрувати так: митрополит Павло Лебідь. На нашу думку, можна було "Мерседес" Павло Лебідь.
Чим володіє Паша "Мерседес", розслідування журналістів: дивіться відео
До слова, про "Мерседес". Саме на Матвієнка, за даними журналістів, оформлений 400-й Mercedes, на якому катається митрополит.
А тепер ще трішки про компанію МПЛ АГРО. За даними журналістів, вона користується понад 500 земельними ділянками на Київщині та Чернігівщині. Їхня сукупна площа становить 1 100 гектарів.
На сайті компанії зазначають, що вона займається обробкою 12 тисяч гектарів землі. Вона має 800 дійних корів, а також займається розведенням свиней і курей.
А тепер повернімося до Паші "Мерседеса". Не зле буде пригадати, яким автопарком хизувався свого часу митрополит. Це дозволить вкотре переконатися у "благих намірах" і абсолютній безкорисливості цього персонажа.
Затятий фанат Mercedes
За час, коли він працював у Києво-Печерській Лаврі, митрополит "засвітив" три автомобілі Mercedes. Ясна річ, що мовиться не про базові моделі, а еліт-класу. Якщо бути конкретнішими, то це:
- Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC,
- Mercedes-Benz V 220 CDI,
- Mercedes-Benz S 500 4MATIC.
Наостанок нагадаємо, що Паші "Мерседесу" на днях обрали запобіжний захід. Він зобов'язаний перебувати під домашнім арештом упродовж 60 діб. Правда, його "бідна хатина", про яку він говорив у суді, виявилася справжнім палацом. Тут можна прочитати більше про нерухомість митрополита.